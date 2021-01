Fernando Vázquez mandó un mensaje de apoyo a la plantilla del Deportivo

El Salamanca-Deportivo en el estadio Helmántico fue el primer partido sin Fernando Vázquez en el banquillo. El Consejo de Administración, tras perder el Zamora 1-0, tomó la decisión de cesar al preparador de Castrofeito y sustituirlo por Rubén de la Barrera.

Vázquez se despidió de sus futbolistas el miércoles por la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo pero el sábado también quiso tener unas palabras de ánimo a los jugadores antes del inicio de la segunda vuelta, tal y como desveló el capitán del cuadro blanquiazul, Álex Bergantiños: “Es un deportivista más que va a estar apoyonado. Ayer (por el sábado) mandó un mensaje de apoyo para toda plantilla”.

El centrocampista coruñés reconoce que no ha sido una semana sencilla para el vestuario: “Son momentos desagradables cuando se va un entrenador, y más por lo que significa Fernando, como amigo que me considero, gran persona y gran entrenador. Ahí nosotros los jugadores no podemos decir mucho. Se pretendía dar un giro porque no se estaba dando el rendimiento esperado”.

Donde no quiso entrar el capitán es en el contenido de la rueda de prensa de Fernando Vázquez del pasado viernes, donde dijo que tenía al enemigo dentro del club y que habían pasado cosas que calificó como “súper graves”, aunque no dio nombres ni indicó hechos concretos : “Las cosas intenas que haya vivido él o con personal del club son cosas que yo no debo entrar a valorar, y menos públicamente”, comentó Bergantiños.

El Deportivo se encuentra en un momento delicado, puesto que sólo ha sumado dos puntos de los últimos doce y ha bajado a la tercera posición del subgrupo.Ahora, tiene dos partidos seguidos en Riazor, ante el Compostela y Unionistas, donde los blanquiazules deben dar un paso adelante, regresar a la senda del triunfo y escalar puestos en la clasificación. Quedan ocho jornadas para terminar la primera fase y hay que meterse entre los tres primeros si quieren seguir optando al ascenso a Segunda División