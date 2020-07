Fernando Vázquez: “Los intereses televisivos no pueden estar por encima de la salud”

Fernando Vázquez se puso como objetivo cuando llegó al Deportivo en el mes de enero la consecución de cincuenta puntos para obtener la permanencia en Segunda División. Tras ganar al Huesca en Riazor, el equipo blanquiazul suma 48, por lo que ganando mañana en La Rosaleda al Málaga superarían la barrera de los 50. Ante esta situación, el técnico reconoce que el triunfo sería cerrar prácticamente la salvación, aunque no quiere relajación ni confianza excesiva: “Virtualmente, creo que sí. Matemáticamente, no. Me parece suficiente estadísticamente, pero quizá no lleguen. Dejemos de hacer números y miremos Málaga, otra final. Tenemos margen para fallar y eso nos puede dar cierta tranquilidad, pero nuestro objetivo es lograr los puntos lo antes posible”. De cara a ese duelo en la capital de la Costa del Sol, Vázquez se queja de que hayan mantenido el horario de la 19:30: “No pueden estar los intereses televisivos por encima de la salud de los jugadores. Me vuelo a sentir discriminado. ¿Si estoy preocupado? Pues claro. Vamos a jugar todo el partido a treinta grados. Pensar en los futbolistas, no me parece que se esté pensando en exceso”. El preparador de Castrofeito ha convocado a 23 futbolistas. No viajará Salva Ruiz, con molestias en los isquiotibiales. Se une a las ausencias por lesión de Peru Nolaskoain y Uche Agbo, y de Keko Gontán, por la cláusula del miedo.

BORJA VALLE

Tal y como informó DEPORTES COPE GALICIA, el Dépor no descarta ofrecer la renovación al futbolista, que termina contrato al acabar esta temporada. En las últimas jornadas está siendo titular como medio centro y Fernando da el visto bueno a su posible continuidad: “Por supuesto que estoy interesado en que Borja siga en el Deportivo, pero la intención de Borja hace dos o tres meses era marcharse”. El club estudia la opción de presentarle una propuesta, aunque todavía no se ha puesto en contacto con el representante del jugador.