Fernando Vázquez: “Ha habido una simbiosis tremenda entre el banquillo y el equipo”

Fernando Vázquez destacó el valor de la victoria lograda por el Deportivo ante el Elche en el Martínez Valero (0-1). “Diría que es el partido que necesitábamos un poco. Necesitábamos una victoria ya y la conseguimos, con un comportamiento grupal de los que estaban en el terreno de juego y en la grada impresionante, una simbiosis tremenda entre banquillo y equipo. En circunstancias complicadas, ante un rival con calidad y al final, sufriendo mucho, conseguimos una victoria que a nosotros espero que nos dé mucha vida”, aseguró.

El técnico de Castrofeito situó a Álex Bergantiños en el centro de la defensa de cinco y el de la Sagrada Familia tuvo una gran actuación. “Podríamos definir a Álex como futbolista si queréis. Se le puede decir te falta un poco por aquí, un poco por allí, pero el fútbol es un deporte táctico, de inteligencia especialmente y en eso Álex está sobrado. Esta posición no es nada extraña para él. Creo que hizo un partido, que tengo que volver a verlo evidentemente, pero mi sensación es que parecía que en vez de medir lo que mide, que medía dos metros, por la cantidad de balones aéreos que sacó. Estuvo impresionante”, comentó.

El entrenador deportivista analizó también el rendimiento de Uche Agbo en la medular. “Si recordáis, cuando llegó, lo puse en el primer partido en Albacete. Yo conocía a Uche de jugar en Granada, Vallecas y me parecía un futbolista importante, pero no estaba bien de estado de forma. Pero era cuestión de tiempo. Esta parada que hemos tenido a él le vino de forma extraordinaria y está consiguiendo ese nivel físico, que es un apartado importante en su fútbol. Cuando veo que un jugador como Uche empieza a recuperar su estado de forma, no tengo más remedio que ponerlo a jugar”, indicó.

Tras la victoria contra el Elche, el Deportivo se sitúa con 41 puntos en su casillero y más cerca del objetivo de la permanencia. “Los números están fáciles. El objetivo del Deportivo está en conseguir 50, 51 puntos”, apuntó el entrenador gallego.