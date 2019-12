Fernando Vázquez: “Me gustaría ver el estadio lleno”

Fernando Vázquez ha dirigido esta mañana su primer entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo, ante la atenta mirada de medio centenar de aficionados. Ha firmado hasta 2022, aunque la última de estas campañas está vinculada a la consecución de un ascenso al final del curso anterior. El de Castrofeito regresa al Deportivo cinco años y medio después de su primera etapa como blanquiazul y, en su primera intervención, ha querido pedir a la afición todo su apoyo. “Yo espero que esa gente que no está viniendo al estadio, que por favor para que el Deportivo pueda sobrevivir, me gustaría ver el estadio lleno. En momento de más necesidad es cuando tienes que demostrar que estás con lo que quieres”, declaró.

El Deportivo está a siete puntos de la permanencia y solo ha logrado dos victorias en veintiún partidos, pero el entrenador gallego asegura que llega con la ilusión de conseguir la salvación. “Yo vengo con esa ilusión. Yo no pienso en negativo. Se hizo pocas veces, pero ya se hizo y por lo tanto se puede y es a lo que vengo yo. A trabajar, a darle intensidad al trabajo de los jugadores e intentarlo. Tampoco quiero que me vean como si yo fuera un mago, que tengo alguna cosa mágica para hacer funcionar algo que hasta ahora parece ser que está costando. Yo voy a poner como entrenador toda mi ilusión, todo lo que sé. Dar lo que tengo para que el Deportivo se quede en Segunda División, pero también lo que hay que contemplar es la posibilidad de que no sea así”, comentó.

Su salida del club herculino en 2014 no fue la que habría deseado, ya que la directiva de Tino Fernández decidió prescindir de sus servicios tras la consecución del ascenso alegando “falta de confianza”. Esta mañana Fernando Vázquez ha confesado que su deseo siempre fue el de regresar al conjunto coruñés. “Yo quería volver al Deportivo. Siempre lo dije. Quería volver y estaba convencido de que en algún momento volvería. No sabías cuando, pero volvería. Lo que pasa es que a veces toca una situación complicada, ya me gustaría vivir otro tipo de situación, pero espero poder vivirla con el Dépor”.