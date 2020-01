Fernando Vázquez: "En el fondo, sabía que el Dépor me iba a llamar"

Fernando Vázquez ha resucitado al Deportivo. Además de los resultados, tres victorias seguidas con él en el banquillo, ha conseguido que la afición vuelva a creer. Más de 24.000 personas se dieron cita en Riazor para ver ganar a su equipo al Cádiz, hasta ese momento líder de la categoría. La gente lo espera a la salida del estadio para mostrarle su cariño, y Fernando se para con todo aquel que le pide una foto. La comunión es total. Pero más allá de eso, el técnico parece haber dado con la tecla táctica para cambiar la situación. Está jugando con un sistema con tres centrales. Vázquez explicó su filosofía en EL TERTULIÓN DE TIEMPO DE JUEGO: “Intenté simplificar la situación. El fútbol es un deporte complejo pero quería que hiciésemos una cosa bien. Organizar el equipo defensivamente para que sea difícil de batir. A partir de ahí, aprovechar un error del rival. Pocas cosas pero bien. La defensa no necesita justificación. Aquel que no entienda la defensa no puede atacar. El principio fundamental del Barça combinativo de Guardiola es la recuperación de la pelota, y la recuperación se hace a través de la defensa”.

A pesar de las cuatro victorias seguidas, los blanquiazules siguen en descenso, a uno de la permanencia: “Hice la estadística de los últimos diez años. Nos daba que teníamos que ganar doce partidos para hacer 51 puntos. Ahora tenemos que ganar 9 Tenemos que encajar 15 goles y marcar 30. Esos son los números. Es estos momentos, somos líderes de la segunda vuelta. Vamos por el buen camino”.

VUELTA A CASA

Después de ascender a Primera en 2014, fue cesado durante el verano, unos días antes de empezar la pretemporada, una destitución que causó sorpresa y malestar en el propio Ferrnando. Es hoy cuando no tiene clara la razón de esa decisión. A pesar de ese palo, siempre quiso volver: “En el fondo sabía que el Deportivo me iba a llamar. Me fui de forma un poco rara y tenía la ilusión de que mis últimos años de entrenador fuesen cerca de casa”.

Ha vuelto con el objetivo de salvar al equipo. Contra el Cádiz tuvo un apoyo muy especial en la grada, su nieto Tiago, de 1 año: “Ya le dije que en el partido de la salvación lo quiero allí también. Me dio suerte”.