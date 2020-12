Fernando Vázquez explica su filosofía futbolística

En una extennsa rueda de prensa de casi media hora, Fernando Vázquez habló de sistemas, formas de jugar y su forma de entender el fútbol. Estas son algunas de las reflexiones del técnico del Deportivo antes del partido contra el Pontevedra

OBJETIVO

“Construir un equipo es un proceso que a veces das pasos adelante y a veces atrás. Buscamos un camino para conseguir el éxito. Vamos a jugar contra un equipo de nivel. Esperamos seguir evolucionando. Una semana más para construir un equipo que gane partidos y que sea atractivo para el aficionado”

“No tiene sentido que algo que haces bien lo destruyas en beneficio de algo que nunca se sabe. Busco un equipo equilibrado. La teoría de la manta está bien porque es así. Asumir el riesgo necesario, un riesgo controlado para tu crear ocasiones de gol sin que a ti te toquen la cara”

“Nuestros número ofensivos son pobres, pero eso no quiere decir que no quiera la pelota. Queremos tenerla y defender correctamente te da garantías de recuperarla. Otra cosa es luego qué haces con la pelota. Nosotros peleamos por defender y atacar con la pelota”

TRES CENTRALES

“no deberia importar. Qué mas da cómo juegue el equipo si el equipo juega bien, está bien estructurado y hace ocasiones de gol. Procuro variar precisamente para buscar una situación diferente para hacerle daño al rival y llegar a la portería”

“no me duele (la critica por usar ese sistema por, en teoría, ser defensivo). Me parece una critica absurda, de poco conocimiento futbolístico. No me considero un adicto o un super fan pero me siento en la libertad de usarlo. Y no es para defender mejor. También para que al atacar se tengan soluciones más fáciles”

ROMBO

“Los sistemas son medios tácticos para aprovechar las cualidades de los futbolistas. Tenía bandas de velocidad como Keko y Lara y sólo tenía una (Keko estaba lesionado). Creo que tenemos jugaadores para un rombo poderoso. Todos los sistemas necesitan trabajo, pero algunos más: el rombo tiene lagunas defensicas y tienes que estar muy coordinado para que no te hagan daño, pero te da muchos beneficios a nivel ofensivo. Pero no hay un sistema perfecto. El que sería más equilibrado es el 4-4-2 en línea, simple de entrenar y, a partir de ahi, implantar otros. Todos tienen pros y contras”