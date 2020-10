Fernando Vázquez ve excesivas las críticas al Deportivo

CRÍTICAS AL EQUIPO

“Por supuesto que sí (que las considera excesivas). Tengo la impresión de que tenemos que tener el objetivo conseguido en el segundo partido. Me preocupa que la gente pueda perder la esperanza, la fe y la ilusión en el equipo y los jugadores”

“Vamos a pasar un año muy complicado. Hay que pensar que el Deportvo no puede empatar, no puede salir derrotado... es una sensación que el equipo puede sentir y le puede afectar. Perderemos partidos, pero, por favor, confiemos en el equipo y en que va a conseguir el objetivo. Cualquiera en su vida profesional, ¿quién no tuvo un fracaso o momentos malos? Y al final logró el objetivo”

EXPECTATIVAS

“Las expectativas pueden ser extraordiarias y pensar que desde el primer momento el equipo iba a funcionar como un reloj y que iba a arrasar al rival. Ese pensamiento no es correcto. No es pensar que el Deportivo nos va a deleitar, va a jugar de forma extraordinaria, va a golear y vamos a ser una máquina perfecta. No. Aunque el equipo esté bien, vamos a tener muchos problemas en la categoría”

AFICIÓN

“El equipo será lo que los aficionados quieren que sea. Si tu crees en el equipo, dará un nivel superior y será un equipo más competitivo y con un fútbol mejor. Si desconfías de inicio, ese feeling llega y es posible que no alcacen las cotas para lo que yo creo que está preparado. Es la famosa profecía autocumplicada: si tu crees que el equipo no da, posiblemente no de, pero si tu crees que sí va a dar y apoyas, el equipo va a dar niveles superiores”

“Necesitamos apoyo, confianza y seguridad. Necesitamos que la ciudad y la gente esté con el equipo. Sólo le pido eso a la afición”.