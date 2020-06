Fernando Vázquez: “Confío en Abdoulaye Ba”

Abdoulaye Ba tiene opciones de jugar en el partido de mañana contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López (19:30 horas). Fernando Vázquez tiene varias ausencias en defensa y podría darle la titularidad al zaguero senegalés, que llegó cedido del Rayo Vallecano para cubrir la lesión de Somma. El técnico, que tendrá las bajas de Peru Nolaskoain por lesión y de Montero por sanción, salió en defensa de su futbolista, que no ha vuelto a tener minutos desde sus errores en el Carlos Tartiere ante el Oviedo: “Confío en Abdoulaye, absolutamente. No mato a un jugador por una mala actuación. Es inteligente, está centrado y está en disposición de jugar. El otro día le puse el ejemplo de Uche. Esta es un poco la situación. Tiene que tener tranquilidad y la está teniendo. ¿Que va a volver a jugar? Seguro”. Uche jugó en Albacete pero Fernando consideró al verlo competir que no estaba en forma y ahora, tras el parón por el coronavirus y la pretemporada que han realizado, se está convirtiendo en un futbolista fundamental en el once titular.

CUENTAS INTACTAS

A pesar de que la victoria del Numancia ante el Oviedo provoca que el Deportivo siga solo tres puntos por encima del descenso aunque lleva dos triunfos seguidos y haya sumado nueve de quince, la calculadora de Vázquez se mantiene: objetivo cincuenta puntos: “Dos partidos más ganados creo que serían suficientes. Decirlo ahora es fácil y quizá no tiene ningún sentido hacer cuentas. Hay que ganar partidos y jugar una final y otra final, y otra, hasta que se termine la temporada y que los números digan dónde estamos”.

La expedición blanquiazul viaja hoy a Tenerife para el encuentro de mañana y regresará el miércoles por la mañana, para pensar ya en el siguiente compromiso, que será el domingo en Riazor contra el Huesca.