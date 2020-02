Fernando Vázquez: “No bailamos la muiñeira aún”

Fernando Vázquez reconoce la satisfacción que existe en el vestuario blanquiazul tras conseguir siete victorias consecutivas, pero también pone los pies en el suelo y mantiene la humildad. “Si tú entras en el vestuario, está más animado, más seguro, con la autoestima más alta, ya no se ven tan malos jugadores. Pero no bailamos la muiñeira aún. No hay que presumir de nada. Hay que tener los pies en el suelo. Siempre pido al equipo humildad. Estoy preparado para la derrota. Sabes que vas a perder. La derrota es parte del camino y tienes que aceptarlo con normalidad”, explicó el técnico en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo, tras facilitar una lista de convocados, con Sabin Merino y Salva Ruiz.

El de Castrofeito está convencido de que la afición blanquiazul también está preparada para cuando llegue la derrota. "No me preocupa la reacción de la gente. Confío enla gente. Saben que no vamos a ganar la segunda vuelta completa. Es sentido común. No creo que todos sean kamikazes y cuando se pierda piensen que todo es una mierda", apuntó el responsable del banquillo deportivista.

El técnico gallego no piensa en el play off como objetivo. “No lo quiero pensar porque no me haría ningún bien. Solo pienso en la salvación. Y nos ha ido bien. No cambia nada por ganar mañana. No nos ayudará en nada pensar en otra cosa que sea ganar seis partidos más. De principio, estamos a lo que estamos. Si lo logramos rápido, no nos iremos de vacaciones”, comentó.

El partido contra el Girona del exdeportivista José Luis Martí en Riazor será mañana a las 21.00 horas.