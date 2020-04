Fernando Vázquez apuesta por la vuelta de la competición

“Todo el mundo quiere volver. Hay intereses compartidos. Liga, Federación, es importante que hubiese fútbol en la tele. Aun sin público, que en los hogares entrase fútbol para los gobiernos sería un punto de ilusión. A entrenar pienso que volveremos pronto. Vamos a volver”. Esta reflexión de Fernando Vázquez la usa el propio entrenador como un alimento de ilusión en este tiempo de confinamiento. El entrenador del Deportivo dedica su tiempo, a nivel profesional, a actualizarse y a estar pendiente de sus jugadores, de forma directa y también a través del preparador físico Manuel Pombo. El preparador blanquiazul tiene buenas palabras hacia su plantilla: “Se que están trabajando de forma extraordinaria”.

Aún enarbolando la bandera del optimismo sobre el regreso de la competición, es realista y cree que hay muchas dudas por resolver, sobre todo con respecto a la preparación de los jugadores. Es una situación nueva y no hay un camino claro para seguir: “No hay precedentes. No son vacaciones. Los jugadores están confinados y entrenando. ¿Ese estrés les puede afectar? ¿A qué nivel los puedes entrenar? Eso no aparece en la pretemporada. No hay precedentes y que yo sepa no hay nada escrito. El estrés con el que los jugadores pueden llegar. Para mí, esa es la incógnita. En fútbol, jugar cada dos días es imposible”. La Liga de Fútbol Profesional ha mandado a los clubs un protocolo de actuación para la vuelta al trabajo. Una de las ideas sería concentrar a los equipos para tratar de aislarlos lo máximo posible para evitar contagios. Este punto sí es visto con buenos ojos por el deportivista: “Antes de empezar a entrenar pasaríamos unos test. En el fútbol se plantea que estemos todos juntos, que los jugadores no puedan ir a casa. Si todo los clubs hacen lo mismo no debería haber problemas de contagio”

CARIÑO DE LA AFICIÓN

Es un ídolo en Riazor. Su partido no termina con el pitido final del árbitro y la rueda de prensa posterior. Tras salir del estadio puede estar una hora firmando autógrafos y haciéndose fotos con los aficionados que le esperan. Su regreso al banquillo hizo que la grada recuperase la ilusión, una ilusión que fue aumentando con las victorias seguidas del equipo. Fernando está muy agradecido por el cariño de la hinchada: “En A Coruña la afición me concede un aura especial, pero no la tengo, es un regalo”.

Por último, esbozó como le gustaría que fuese el Dépor del futuro: “Un Dépor super consolidado en Primera, con aspiraciones europeas y con un trabajo de cantera que pueda dar soluciones al equipo profesional. Basado en una gran selección de chavales de la cantera”. Y contó una anécdota de su etapa en el Betis: "Lopera prefería perder si el Sevilla también perdía".