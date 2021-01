Fernando Vázquez, en el alambre

El futuro de Fernando Vázquez está en el aire. El entrenador está en el alambre y el Consejo de Administración del Deportivo analizará la situación del técnico y no se descarta el relevo en el banquillo. El partido contra el Zamora puso fin a la primera vuelta perdiendo 1-0 en un mal partido del conjunto blanquiazul. Los coruñeses terminan a cinco puntos del líder, Unionistas de Salamanca, y con una racha de un punto de los últimos nueve (empate contra el Pontevedra y derrotas frente al Celta B en Riazor y contra el Zamora).

La situación es crítica y en las próximas horas se tomará una decisión sobre Vázquez. El parón de Navidad no ha provocado la mejora esperada en el rendimiento del equipo. Lejos de ir a más, el duelo en el estadio Ruta de la Plata ha supuesto una involución: el Dépor sigue mal en ataque, sin crear ocasiones, pero ahora encaja en cada encuentro. En noventa minutos sólo chutaron una vez a portería, un disparo de Salva Ruiz que despejó sin mayores problemas el portero local.

Con estos ingredientes se producirá la reunión de la directiva. Quedan nueve jornadas de la primera fase y los blanquiazules han visto como el rival de ayer le empata a puntos, el Celta B se ha colocado a uno y el Pontevedra está a dos pero con un partido menos, el que aplazó este fin de semana contra el Guijuelo

DECLARACIONES DE VÁZQUEZ

El preparador de Castrofeito es consciente de la delicada situación del equipo, pero se ve con fuerzas para revertirla y lograr el ascenso: “Estoy perfecto. No tengo ningún tipo de sensación extraña. Volveremos a ganar, sin lugar a dudas”, indicó a la salida del Ruta de la Plata.

El siguiente compromiso del Dépor será el domingo a partir de las cuatro de la tarde ante el Salamanca en El Helmántico.