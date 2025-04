Fernando Taboada, sobre la suspensión del Torneo Internacional femenino del Orzán: "El presupuesto municipal no lo incluye"

Fernando Taboada, presidente del Orzán SD, explica que en este año 2025 su club no podrá celebrar el Torneo Internacional Femenino Juvenil Irene González Basanta, que cumpliría su tercera edición y que se disputaba en Semana Santa. “La noticia es que este año no vamos a poder celebrar el torneo, que sería la tercera edición del Irene González Basanta, ya que nos enteramos hace un par de meses de que en el presupuesto municipal no iba incluido el trofeo internacional. Aparte de eso, también nos habían retirado un 20 % de la subvención nominativa para el fomento del fútbol femenino que nos dan por el plan de igualdad. Nuestra sorpresa fue que nos enteramos estos dos meses antes, cuando ya teníamos contratado prácticamente el hotel, el permiso de la UEFA, el seguro individual de jugadoras, logística, streaming y todo lo que deriva de un campeonato como este”.

Reunión con el concejal Manuel Vázquez

Tras conocer que en esta ocasión no dispondrían de esa subvención que cubría en torno al 50 % de los gastos del trofeo, el Orzán solicitó una reunión con la concejalía de deportes que lidera Manuel Vázquez. “Una entrevista con el concejal en la que estaba también Dani Regos y el responsable de instalaciones deportivas municipales. Tuvieron una entrevista y, por las explaciones que dieron, no eran unas explicaciones digamos lógicas para lo que nosotros entendíamos que no se debía de proceder de esta manera. Entendemos que nos debían, como mínimo, haber avisado mucho antes, para no comprometer el patrimonio del club en un gasto innecesario y, al mismo tiempo, entendemos que estos años hemos cumplido perfectamente a la hora de justificar gastos, ya que no hemos tenido ningún problema”, asegura el presidente del Orzán.

Esperan retomar el Torneo en 2026

Fernando Taboada espera que el parón que vive este año la Copa Irene González Basanta sea solo un paréntesis y pueda reanudarse en 2026. Para la edición frustrada de este año ya habían contactado con el Real Madrid juvenil, el Benfica, vigente campeón, y aspiraban a contar también con la Selección Gallega Juvenil. “Espero retomar las conversaciones ya directamente con la alcaldesa Inés Rey, que siempre nos ha recibido perfectamente y de buenas maneras. Iniciar conversaciones otra vez con la alcaldesa y espero que nos ofrezca alguna solución ya de cara al año que viene. Y sería un borrón y todo es perdonable”, comenta.