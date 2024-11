Fernando Soriano, sobre el cese de Idiakez: “Personalmente no deja de ser un fracaso”

El director deportivo blanquiazul acompañó a Óscar Gilsanz en su presentación como nuevo entrenador del Deportivo y asumió su responsabilidad en el cese de Imanol Idiakez, tras la derrota contra el Racing de Santander. “Con Imanol, la decisión es sobre todo puramente deportiva. Teníamos diez puntos de treinta y seis, situaciones que vas viendo en el día a día, vas viendo que a lo mejor es el momento del cambio. Y nos reunimos el domingo después del partido, tras una larga conversación tomamos la decisión de que es el camino correcto. El lunes por la mañana se le comunica y es un día difícil por emociones no solo de Imanol y de Mario, sino del staff y los jugadores. Personalmente no deja de ser un fracaso y es un día complicado en el que, además de hablar con Imanol, tengo que hablar también con jugadores, comunicación. Todo lleva un proceso. Después de esa decisión, teníamos claro que estábamos bien cubiertos. En el club cuando hablamos de fútbol profesional por supuesto hablamos de primer equipo, pero hablamos de Fabril y de División de Honor. Para nosotros son dos equipos que prácticamente los tratamos como muy cerca del fútbol profesional. Cuando planificamos una temporada sabemos que los entrenadores de Fabril y del División de Honor tienen que estar preparados para que en un momento determinado sean capaces de afrontar una experiencia como la que va a afrontar Óscar con el primer equipo”.

CARTA DE DESPEDIDA DE IDIAKEZ

En su carta de despedida, Imanol Idiakez evitó mencionar al director general Massimo Benassi y también al director deportivo, Fernando Soriano. "Cada uno se despide como quiere. Yo ahí no voy a entrar a polemizar nada, de verdad. Creo que el club hizo un vídeo me dijeron que bastante bonito. Le dio la oportuinidad de sentarse aquí para poder despedirse en la sala de prensa, decidió hacer un comunicado y cada uno se despide como quiere. Yo no voy a entrar en comentar", señaló el director deportivo.