Fernando Soriano: “Queremos arreglar los números de casa, pero con Imanol”

El director deportivo Fernando Soriano confirmó ayer la continuidad de Imanol Idiakez al frente del banquillo del Deportivo de La Coruña.“Confirmado. Es cierto que la situación del equipo no es la que deseamos. Hay nerviosismo, pero desde un primer momento creo que hemos intentado demostrar esa tranquilidad, ese poder trabajar. Estamos viendo que en casa estamos teniendo un problema de resultados. A veces, de juego, como en el último partido contra el Sestao, y ahí debemos darle una vuelta. Estamos viendo que el equipo fuera de casa compite a las mil maravillas. Si quitamos el descuento del Fuenlabrda y del Tarazona, imaginaos. El equipo fuera de casa está haciéndolo muy bien. Nos falta pulir detalles, pero es cierto que en casa tenemos un bagaje muy pobre. Encima con nuestra gente, con nuestra afición, no encontramos explicación y queremos arreglar eso, pero con Imanol”, señaló el responsable de los fichajes blanquiazul, tras la victoria contra el Arenteiro en O Espiñedo.

Con respecto al mercado invernal, Soriano comentó: “De cara a puerta sí que estamos teniendo carencias. Con esto no quiero hablar de delanteros, digo en general. Entonces, sí que vamos a intentar buscar algo arriba que nos pueda ayudar en esa faceta. Ir viendo también la situación de Retu e intentar hacerlo lo antes posible para ayudar al equipo cuanto antes”.

El director deportivo piensa en la posibilidad de incorporar algún futbolista Sub 23. “También es una opción que estamos planteando. Con el tema de lesiones, también del Fabril, estamos a lo mejor contando con demasiados jugadores del Fabril, ellos también se están quedando un poquito justos de jugadores. Es una opción que estamos planteando el poder inscribir a algún jugador Sub 23 para llegar a esos seis Sub 23 y poder hacer una plaza sénior. Y luego, si quisiéramos hacer alguna más, qué duda cabe de que tiene que ser entrada por salida”.





Operación de Martín Ochoa

“Martín habrá mañana (por hoy) un comunicado del club, en el que se intentará explicar lo que ha ido sucediendo, pero es cierto que en los últimos meses se ha ido agudizando un poco más. Pasará por el quirófano. Una operación leve, pero dependiendo de, cuando abran, lo que se encuentren, dependerá de si será tres semanas o hasta doce. Está ahí el margen de recuperación, pero hasta que no hagan esa pequeña cirugía, se verá”, explicó el director deportivo.