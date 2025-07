Fernando Soriano, las prioridades del mercado en el Deportivo y el futuro de Luis Chacón: "Es una opción muy real que continúe"

El director deportivo Fernando Soriano repasó la actualidad del mercado del Deportivo de La Coruña, tras la presentación del central Arnau Comas en la ciudad deportiva de Abegondo.

Fichajes por hacer

“Otra entrada en la posición de central. Está claro que la posición de lateral izquierdo también la tenemos que reforzar. Un delantero también haremos a lo largo del verano. Y luego dependerá un poco de las salidas. Lo normal es que se acuda al mercado también para un mediocentro”.

Sinergias con el Penafiel

"La sinergia va a ser muy importante. Las decisiones y las responsabilidades se van a tomar directamente desde Penafiel con gente nuestra y gente que saldrá de nuestra estructura. Es importante diferenciar entre traspaso y cesión. Traspasos puedes hacer los que quieras y cesiones son tres. Puede haber tanto algún traspaso o cesión en las próximas semanas".

Delantero

"Si por mí fuera, lo firmaría hoy. Hay muchas situaciones. Hay que esperar. No solo influye el jugador. Hay otro clubes, otros parámetros que no controlas. El perfil va a depender un poco de los delanteros que estén en la plantilla. Dependiendo quién continúe y no, buscaremos un perfil u otro. Al míster le gustas delantero de movilidad que tenga ruptura y esa será una cualidad que buscaremos".

límite salarial

"El nivel estará como el año pasado. Tal vez un poquito mejor, porque ya no subimos de Primera RFEF, sino que sí que sumaremos algo por el tema de la clasificación de este año y los visionados de nuestros partidos, que estamos entre los tres primeros. Y luego también hay una ayuda de que este año ya la liga sí que parte del gasto del fútbol femenino no la computa en el límite salarial común y te permite una pequeña mejora".

luis chacón

"Todos se tienen que ganar el puesto. Luis viene de hacer una gran temporada y estamos contentísimos con él. El míster lo está conociendo y por supuesto es una opción muy real que continúe con nosotros".