Fernando Soriano: 24 operaciones en su estreno con el Deportivo

Fernando Soriano ha tenido un mercado de fichajes muy intenso en su estreno como Director Deportivo del Deportivo. El ejecutivo ha llevado a cabo hasta 24 operaciones desde su llegada a la Plaza de Pontevedra, y eso sin contar casos como los de Trilli o Quiles, futbolistas que hubiesen contado para el nuevo proyecto pero que decidieron salir del club, el primero pagando la cláusula para irse al filial del Barcelona y el segundo para jugar en el fútbol profesional en el Albacete una vez finalizado su contrato. “No puedo recordar el número exacto de jugadores que visualizamos o firmamos. Siempre hay contratiempos, pero con el tiempo, se olvidan. A medida que surgen negativas, también aparecen nuevas oportunidades que capturan tu atención y las cosas pasadas quedan atrás.Estoy contento y confiado con el cierre del mercado. Como mencioné antes, el tiempo dirá si cometimos errores. La idea que teníamos se refleja en el perfil de los jugadores que hemos traído. Tenemos buenos jugadores, ahora debemos trabajar en construir un equipo sólido”, reflexionó el propio Soriano

TRECE JUGADORES Y EL ENTRENADOR

Parreño, Paris Adot, Ximo Navarro, Pablo Vazquez, Balenciaga, José Ángel, Salva Sevilla, Davo, Valcarce, Hugo Rama, Cayarga, Barbero y Pablo Muñoz son los nombres que ha incorporado para la plantilla, a los que hay que unir la elección de Imanol Idiakez como entrenador. Soriano llegó y no había técnico tras el despido de Rubén de la Barrera. Eligió al nuevo inquilino del banquillo y, con Juanjo Expósito como mano derecha, decidieron trazar la líneas maestras del Dépor 23-24: jugadores veteranos que sepan manejar la presión y futbolistas que hagan que el equipo sufra menos cuando la pelota va al área propia y en acciones a balón parado y que sean ganadores de duelos.

SALIDAS

Soriano también ha tenido que negociar la marcha de hombres con los que no se contaba o que ellos decidieron no continuar. Soriano se fue cedido al Eibar de Segunda División. Si se asciende, regresará a Riazor. Otras salidas fueron Narrro, Arturo, Lebedenko, Olabe, Saverio, Pablo Brea (cedido al Arentiro), Kuki Zalazar e Isi Gómez. Esta última fue la más polémica porque su baja se le comunicó a dos días del cierre del mercado. Se hizo porque el club necesitaba una ficha senior para la llegada de Hugo Rama. Soriano reconoce que no fue un momento fácil: “Situaciones difíciles y dolorosas desde mi posición. Decirle a un jugador que tiene que dejar el club a pocos días de cerrar el mercado, especialmente cuando su comportamiento ha sido ejemplar, es complicado. Sin embargo, somos profesionales, y el jugador era consciente de la situación. En esta categoría, el tema del límite de fichas es importante, y creo que la conversación que tuve con él cara a cara fue cordial"

RENOVACIÓN DE YEREMAY

El canario fue uno de los temas importantes. Tras no tener mucho protagonismo la pasada campaña (salvo en la breve etapa de Rubén de la Barrera) había equipos dispuestos a pagar la cláusula pero ahí el club y el jugador hicieron un esfuerzo y decidieron seguir juntos: el futbolista renunciando a competir en una categoría superior y la entidad mostrando su apuesta por él tanto en el salario como en darle el dorsal diez. Era un gesto pero que indicaba que querían que fuese un pilar básico del proyecto. Yeremay está respondiendo con rendimiento aunque ahora estará ocho semanas de baja por una fractura no desplazada en el peroné de la pierna derecha