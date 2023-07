Fernando Soriano: “Me encanta firmar jugadores que sepan estar en el banquillo”

El director deportivo Fernando Soriano acompañó al portero Germán Parreño en su presentación como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña. El guardameta competirá por la titularidad con Ian Mackay, y el responsable de la política de fichajes blanquiazul quiso explicar su objetivo a la hora de reforzar la portería. “Más que dos, diría que tenemos tres porteros de altísimo nivel. Un equipo con la exigencia que hablamos todos los días, debe tener esa posición bien cubierta. Buscaremos las mayores competencias en cada uno de los puestos, no solo en la portería. Vuelvo a repetir, yo siempre firmo reservas, me encanta firmar jugadores que sepan estar en el banquillo, porque para ser titulares todos están preparados. Para que nos toque la loletaría, todos estamos preparados. En cambio, cuando no te toca, hay que superarlo”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Fernando Soriano explicó que nunca promete minutos ni titularidades a los futbolistas que incorpora. “Germán viene, ya se lo dije en su momento. Ya lo conocía en Ibiza y es una de las cosas que siempre dejo claras. Nunca le ofrezco ni le prometo a nadie jugar, y menos en el Deportivo. Eso hay que ganárselo en los entrenamientos. A partir de ahí, el entrenador es el que decide y por mi parte, simplemente buscar competitividad en cada posición. En la portería, en este caso, con Ian, con Alberto, y Germán estamos cubiertos y, ahora, simplemente que entrenen y que el entrenador decida quién tiene que jugar”.