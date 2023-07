Fernando Soriano: “Creo que Trilli tiene que ser nuestro futuro Bergantiños o Lucas”

Fernando Soriano, el nuevo director deportivo del Deportivo de La Coruña, afronta con ilusión su nueva etapa en el club herculino. Confirmó que firmó por dos temporadas, al igual que el nuevo entrenador Imanol Idiakez, que la decisión de la salida de Rubén de la Barrera se tomó antes de su llegada, que espera contar con los canteranos Trilli y Yeremay en la plantilla del Dépor 23/24, que Álex Bergantiños estará muy cerca de él en la dirección deportiva y que confía en reconducir el enfado que pueda existir entre los aficionados por los últimos acontecimientos.

Los temas de la rueda de prensa de la presentación de Fernando Soriano:

Trilli y Yeremay

“No quiero cortarle la progresión a Trilli. Creo que tiene que ser nuestro futuro Álex Bergantiños y nuestro futuro Lucas. Viene de una temporada que no lo ha pasado bien, pero tiene que sentir esa importancia y, por mi parte, se la vamos a dar”.

“Ayer estuve personalmente con Trilli. Es cierto que el último año que había pasado que no había estado cómodo. Pero confianza tanto en que Trilli y Yeremay continúen con nosotros. Es cierto que hay unas claáusulas que, si ellos quieren, podrán hacerse efectivas. Pero confianza, por nuestra parte no hay ninguna duda. Tanto mía como del míster. No hay ninguna duda de su deportivismo, d elo que nos pueden aportar y forman parte de la plantilla. Este año no contemplamos en ninguna de las posibilidades el no poder contar con ellos”.

La salida de Rubén de la Barrera

“Ha dicho Carlos Ballesta el tema del cambio estructural que está sucediendo en el club. Al final ese cambio, en mi parecer, requería el cambio del entrenador también, aunquie se tomó la decisión antes de yo llegara. Era una posibilidad Rubén, pero no la llegué a plantear. Si llego a proponer a Rubén de la Barrera, por la independiencia que estoy sintiendo que me están dejando a la hora de tomar decisiones, creo que podía haber sido una opción, pero al final creí conveniente buscar otras opciones”.

Opción de Rodri Ríos

“Rodri Ríos es una posibilidad que hay en la delantera. Viene de hacer seis meses magníficios. Fue compañero mío en el Almería. Lo conozco a la perfección y es una opción que está ahí, pero si me preguntas si ha habido un acercamiento, no”.

El papel de Álex Bergantiños

“La conversación fue vamos a sentarnos a hablar, cómo te ves, cómo te vemos. Y un poco la decisión te podría decir que consensuada. Es que no sabría decirte. Sé que si me preguntas, ¿si le hubieras insistido podría seguir jugando? Estoy convencido de que sí. Él comentó que el año anterior le costó mucho arrancar. Que este también tuvo momentos complicados. Y, por supuesto, lo que sí quedó claro es que su función en este club va a ser importante”.

Hablar en los momentos difíciles

“¿Hablar, cuando haya derrotas? Yo, si los responsables de prensa lo requieren y es pertinente, daré la cara. No tengo miedo de asumir mi responsabildiad en las cosas que me corresponden. Vengo a dar el máximo, voy a dejar a mi familia a mil doscientos kilómetros de aquí, que sé la hora a la que entro a trabajar y hay días que no sé a que hora salgo. Que para mí también es un reto importante e ilusionante. A partir de ahí, cometeré errores y, si tengo que dar la cara por ellos, sin ningún problema".