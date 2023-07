Fernando Soriano: “El club hizo lo posible y más para que Mario continuara”

El director deportivo Fernando Soriano explicó la salida de Mario Soriano del Deportivo de La Coruña y destacó el esfuerzo que había intentado hacer el club blanquiazul para retener al joven futbolista. “Con respecto al comunicado sobre su salida, lo que sí creo es que el club quiso dejar claro que hizo todo lo posible y más para que el jugador se quedará. Yo lo primero que hago al llegar es hablar con Lucas y, luego, hablar con Mario. Él me comentó que su deseo era continuar en el Deportivo. Convocamos una comida a los dos o tres días con su agente y empezó una negociación, propusimos unas mejoras, contraofertaron con otras. Llegamos a donde se llegó y al final el chico decidió otra cosa. Y ya está. Polémica cero. Desearle lo mejor. Ya sé que aquí ha sido y es un jugador querido, pero sobre todo dejar claro que el club hizo lo posible y más por que Mario continuara. Al final hay cosas con las que no podemos luchar. Ojalá el año que viene tengamos que ver a Mario aquí otra vez, porque ya sabéis que, si se consigue el ascenso, es jugador del Deportivo y ya está. Polémica por mi parte ninguna. Tristeza, sí, porque lo hemos perdido, pero ya está. El comunicado era para dejar claro que no ha habido un acuerdo con el Eibar”, comentó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Fernando Soriano dejó claro también que la salida de Trilli rumbo al Fútbol Club Barcelona “es inminente”. “Estamos con la documentación. Él tenía permiso el lunes porque la cosa estaba bastante avanzada. Desearle toda la suerte del mundo por nuestra parte. Yo lo he conocido poco. Tenía la ilusión de intentar que siguiera pero, cuando se cruza un club como este, siempre hace dudar. El chico decidió ir a Barcelona y desearle toda la suerte del mundo”.

Con respecto a otro de los canteranos como Yeremay, el responsable de la política de fichajes del club deportivista no tiene dudas. “No tenemos ninguna duda. Hay unas cláusulas que, en este caso, la veo muy elevada para que alguien la asuma”.