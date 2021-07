La Federación de Peñas espera llegar a los 20.000 socios de campañas anteriores

Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas del Deportivo de La Coruña, valoró en Deportes Cope Coruña las primeras horas de la campaña de abonados del club, con ya más de 2.000 renovaciones. “Sí que es cierto que los precios son los más altos de la categoría, pero también hay que darse cuenta de que al final no vas a ver a un equipo de Primera de la Federación, vas a ver a tu equipo, vas a ver al Dépor. Por toda la masa social que tiene detrás, por el club en sí, sí que son precios altos para la categoría en la que está, pero a mí no me cabe ninguna duda de que la gente va a poyar y se va a hacer socio. Creo que estaremos cerca de llegar a las cifras del año anterior o eso esperamos todos", explica.

La entidad herculina superó en el curso pasado la cifra de 22.000 socios y Luis Martínez está convencido de que si la pandemia permite que en la nueva campaña pueda haber altas cifras de aficionados en el estadio de Riazor, eso será determinante. "La gente en el estadio, si todo va bien y puede asistir, va a marcar la diferencia. Va a ser diferencial a lo largo de la temporada si puede haber un número importante de aficionados. Creo que ahí es donde vamos a marcar la diferencia con respecto a otros equipos de Primera de la Federación", asegura el presidente de la Federación de Peñas del Deportivo.

Con respecto a la plantilla que se ha configurado, Luis Martínez señala: "Creo que se está haciendo un proyecto acorde a la categoría. Este año se está fichando a gente que conoce la categoría, que es importante y que no se hizo el año anterior. No te asegura nada, pero es gente que sabe lo dura que es la competición, y después hay que demostrarlo en el campo", finaliza.