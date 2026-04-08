La Federación de Peñas del Deportivo pide una calle en A Coruña para Lendoiro
Inicia una iniciativa a través de change.org para recoger firmas que apoyen la iniciativa
Coruña
La Federación de Peñas del Deportivo ha puesto en marcha una iniciativa para que Augusto César Lendoiro tenga una calle en A Coruña
A través de change.org, ha empezado a recoger firmas para apoyar este iniciativa.
CONTACTOS CON CLUB Y CONCELLO
Desde la Federación de Peñas ya se han puesto en contacto con el club y el Concello para que conozcan su idea. La petición de una calle para Lendoiro es una de las iniciativas que quieren poner en marcha para homenajear al que fue máximo dirigente blanquiazul durante 25 años, bajo cuyo mandato el Dépor logró una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas.
A través de la plataforma change.org, así justifican la petición: "A historia é daqueles que a escriben, e os seus protagonistas principais nunca deben ser esquecidos. Hoxe damos comezo a unha iniciativa da que queremos facer partícipe a todo o deportivismo. Queremos que Don Augusto César Lendoiro teña nesta cidade o recoñecemento que merece. E por iso comezamos un proceso de recollida de firmas para que o home que construíu os nosos soños teña unha rúa de seu. É apenas unha pequena homenaxe comparada con toda a felicidade que nos dixo sentir. Agardamos a colaboración de todo o deportivismo. Todos xuntos imos conseguilo"