La Federación de Peñas del Deportivo pide el aplazamiento de los partidos

La decisión del Consejo de Ministros y de la Liga de Fútbol Profesional de jugar a puerta cerrada las dos próximas jornadas por el coronavirus está provocando debe y posturas en contra de esta decisión. Algunos clubes ya han mostrado su malestar y han anunciado que pedirán el aplazamiento de los encuentros. Desde el punto de vista del Deportivo, la Federación de Peñas se ha pronunciado a través de sus redes sociales y no están de acuerdo con el fútbol sin la afición en las gradas. Entienden las precauciones sanitarias, pero que eso no lleve a la solución que han puesto en marcha, en principio, para el Dépor-Sporting de Gijón y el Oviedo-Depor en el Carlos Tartiere: “La solución no debe pasar por la disputa de partidos con estadios cerrados, sino por el aplazamiento de la competición hasta que la situación sanitaria sea segura y propicia para volver a abrir las puertas de cualquier estadio”, indica el comunicado hecho público a través de sus redes sociales. De la respuesta de Tebas, presidente de la LFP, informa EL PARTIDAZO: “La Liga no para porque el Gobierno considera que es suficiente con jugar a puerta cerrada. El fútbol profesional sólo se suspendería si el Gobierno lo dice”.

DANI GIMÉNEZ, CRÍTICO

El portero, y uno de los capitanes del conjunto gallego, considera que está decisión perjudica a su equipo, e incluso no descarta que se puedan finalmente aplazar futuras jornadas: “Jugar sin público no lo veo. Si la semana que viene hay más infectados o más muertes, seguramente no se juegue el partido contra el Oviedo, por lo que seríamos un equipo perjudicado”. Los futbolistas, a través de la AFE, también emitieron un comunicado en el que dejan clara su preocupación por el hecho de que tengan que disputar los partidos. La AFE defiende que no se juegue: “Hemos solicitado la suspensión de TODOS los partidos, de TODAS las divisiones y de TODAS las categorías de ambos sexos”.