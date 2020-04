La Federación Gallega suspenderá el fútbol base

La crisis del coronavirus se llevará por delante lo que resta de temporada del fútbol base gallego. El presidente de la Federación Gallega, Rafael Louzán, confirmó esta mañana en videoconferencia que en los próximos días se hará oficial que no se jugarán más partidos en las categorías inferiores.

Los niños y niñas que practican este deporte tendrán que esperar unos meses para poder disputar encuentros de carácter oficial. Instalaciones como La Torre ven pasar a multitud de gente durante la semana para los entrenamientos y los sábados y domingos para los partidos. Ahora esto se paralizará.

Lo que todavía no tiene una respuesta clara es qué ocurrirá con la Tercera División. La propuesta de la Federación Española es que se de por finalizada la fase regular y se dispute un play off entre los cuatro primeros clasificados en campo neutral y que el ganador ascienda a Segunda División B. No se producirían descensos a Preferente. En ese sentido, el Fabril se quedaría un año más en Tercera y no podrá cumplir su objetivo de regresar a la división de bronce. De todos modos, su situación no era fácil porque ocupa la séptima posición de la clasificación, a siete puntos de la zona de play off. La otra cara de la moneda es el Paiosaco. Último del grupo primero de Tercera, y que tenía escasas opciones de lograr la salvación, se beneficiará de la suspensión de los descensos y podrá seguir un año más en la categoría. El Silva y el Bergantiños darían por terminada la temporada. De todos modos, sobre la Tercera División debe decidir el organismo que presiden Luis Rubiales. Es una propuesta que, en general, se ve con buenos ojos en líneas generales. Quedan detalles por pulir en cuanto al play off de ascenso pero los no descensos tiene todas las posibilidades de llevarse a cabo. Paiosaco, Pontellas, Rápido de Bouzas y As Pontes ocupan las cuatro últimas plazas.