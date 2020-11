La Federación Española quiere personarse en la causa judicial del Caso Fuenlabrada

Luis Rubiales está estos días en Galicia y empezó su visita en A Coruña. El presidente de la Federación Española de Fútbol habló del Caso Fuenlabrada y anunció que la RFEF se personará en la causa judicial abierta en la ciudad por el viaje del equipo madrileño: “Aprovecharé para ver cómo está y ver si se nos permite porque nosotros nos vamos a personar en el momento en que podamos y pediremos las máximas responsabilidades por decisiones que tienen que tener consecuencias a nivel judicial y a nivel administrativo”.

Rubiales considera que el viaje nunca debió realizarse y acusó a Tebas y al Fuenlabrada de no decir nada en los días previos sobre los positivos que se fueron dando en el club: “Se ocultó a la Federación y al CSD lo que ya conocían el Fuenlabrada y la propia Liga, y eso está quedando impune y nosotros entendemos que no puede quedar impune”. El presidente de la Federación sigue diciendo que la propuesta de suspender sólo el Dépor-Fuenlabrada y no toda la última jornada, que tenía horario unificado, parte de Javier Tebas, que además tenía mucha más información que la Federación y el CSD: “Un rato antes de que los jugadores saliesen para el campo, recibimos una llamada de la Liga y del CSD, pero un día antes hubo contagios y ni aquí en Coruña, ni en el CSD ni en la Federación tuvimos información ni pudimos participar en la decisión de que se viajara o no se viajara”.

En el Deportivo, tanto Fernando Vázquez como el capitán Álex Bergantiños ya manifestaron su deseo de que el presidente de la Liga declare en un juzgado. Por ahora, el único que ha declarado en comisaría fue el capitán del equipo coruñés por un audio de WhatApp, en una actuación policial criticada por la jueza, que no vio ningún indicio de delito