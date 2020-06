Fede Cartabia: “Volver a casa siempre es lindo”

Fede Cartabia anunció ayer a través de sus redes sociales que el Al Ahli no ha ejercido la opción de compra que tenía sobre él y que expiraba el 30 de mayo, con lo que vuelve a ser jugador del Deportivo de La Coruña, con el que tiene contrato en vigor hasta junio de 2022. “No creo que vuelva porque no han ejecutado la cláusula y soy jugador del Deportivo de La Coruña, tengo dos años ahí. Y ahora no sé lo que pueda pasar en el futuro. Yo lo he dicho siempre, si tengo que volver al Dépor es una cosa que no me haría ni mal porque es mi casa. Volver a tu casa siempre es lindo. El futuro de uno nunca sabe”, señaló el atacante argentino, en una charla que tuvo a través de Instagram Live.

El centrocampista reconoció que no conseguir el ascenso con el club herculino supuso un golpe duro al final de la temporada 2018/2019. “Fue un golpe bastante duro para mí porque traté de hacer todo lo posible para volver a jugar al máximo nivel con el Dépor en Primera. Es un club de Primera, con unas instalaciones increíbles, una gente increíble, gane o pierda, la comida súper bien, es una ciudad muy acogedora. Era mi lugar. Fue como que me abrazó y me ayudó a crecer”, comentó Fede Cartabia, que se marchó como cedido al Al Ahli de los Emiratos Árabes el pasado verano.

El futbolista argentino, de 27 años, se incorporó al Deportivo de La Coruña primero en calidad de cedido en el verano de 2015 y, posteriormente regresó a la disciplina blanquiazul en la temporada 2017/2018.