Fechas, frases y sonidos de la evolución de Mella desde su debut con el Deportivo en mayo 2023

Con una acuerdo de renovación con el Deportivo de La Coruña por cinco temporadas a punto de caramelo, la evolución de David Mella en el último año y medio ha sido meteórica.

Debutó con el primer equipo en mayo de 2023

El 20 de mayo de 2023, con un Rubén de la Barrera recién llegado al banquillo en su segunda etapa, el canterano hizo su debut con el primer equipo del Deportivo de La Coruña en la penúltima jornada de liga de la Primera Federación, en un encuentro frente al Algeciras (4-0). Entró al partido en el minuto 70 y pasó así a formar parte del grupo de los debutantes más precoces de la historia del club herculino, ya que Mella lo consiguió unos días antes de cumplir 18 años.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Las palabras de Rubén de la Barrera, antes del debut de Mella

su primer gol, ante el lugo

El primer gol de David Mella con el Deportivo llegó en el segundo partido de la temporada, el 2 de septiembre de 2023, con la visita al Lugo en el Anxo Carro y la goleada por 0-3. “Me siento feliz y contento por poder darle esta alegría a la afición”, comentó el santiagués, que fue el autor del segundo de los tantos del conjunto coruñés.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Palabras de Mella, tras anotar su primer gol en el Anxo Carro

gran actuación ante el covadonga en copa

Sin tener todavía continuidad en el once inicial blanquiazul, David Mella brilló en el partido copero contra el Covadonga del 1 de noviembre de 2023. Anotó el tercer gol de los deportivistas, que llegó ya en la prórroga (1-3).

se asienta en el once inicial

Durante el primer tramo del campeonato jugó algún partido como titular y tuvo minutos, pero cuando de verdad se asentó en el once inicial en Liga fue a partir de enero de 2024. Desde entonces ya se conviertió en una pieza clave para Imanol Idiakez. Su balance global la temporada pasada es de seis goles en Liga y dos más en la Copa del Rey. En Primera RFEF, llegó a disputar 1.653 minutos.

CAMPEÓN DE EUROPA SUB 19

David Mella y la selección española Sub 19 se proclamaron el 28 de julio campeones de Europa al derrotar a Francia (2-0) en la final. El canterano blanquiazul salió en el once inicial y fue el autor de la asistencia del primer gol a Íker Bravo en el minuto 41 que encarrilaba el encuentro. Con el choque decidido, Mella fue relevado en el minuto 80 por Jesús Rodríguez.

Además de en la final, el futbolista del Dépor también fue titular ante Dinamarca en el primer encuentro del torneo y ante Francia en la Primera Fase; y participó saliendo desde el banquillo en el resto de choques: ante Turquía y en el de Italia de semifinales.

@rfef.es Selección Española Sub 19

SORIANO SE MOSTRABA OPTIMISTA CON LA RENOVACIÓN

Tras el cierre del mercado de fichajes, el director deportivo Fernando Soriano hablaba del largo proceso de renovación de David Mella y se mostraba optimista con poder alcanzar un acuerdo. "He contado lo que ha hecho David. Mella ha rechazado, porque en el momento en el que el Brighton aparece, nosotros no tenemos nada que decir, porque el Brighton pagaba su cláusula, la depositaba y, a partir de ahí, es cosa del jugador. Y él dijo: 'Yo no me voy del Deportivo'. Más optimismo que eso. Si me preguntas, yo soy optimista".