La familia de Jimmy no se rinde

La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido un auto por el que reabre el caso de asesinato de Francisco Romero Taboada, Jimmy, muerto en Madrid el 30 de noviembre de 2014. La Audiencia estima un recurso presentado por la familia del aficionado del Deportivo para que el Juzgado de Instrucción número 20 de la capital de España tome declaración a una testigo que podría identificar a los autores. Ermantz Ibarrondo es el abogado de la familia de Jimmy y considera que que puede ser una prueba importante si coincide con las palabras del testigo protegido: “Esto es lo trascendente. Si las afirmaciones que realiza van en el sentido de identificar, facilitar o dar información y haga afirmaciones en en el mismo sentido que el testigo protegido, todo lo que se intentó para denostar al testigo protegido decaería y ratificaría su testimonio. Todas las afirmaciones que se indican en los autos previos donde se cerró el procedimiento sin ningún procesado tendrían que rectificarse porque ese testimonio del testigo protegido no sería una fabulación. Sería un testimonio ratificado por una tercera persona”.

Es la segunda vez que la Audiencia Provincial reabre el asunto. Son muchas las dificultades que están encontrado para demostrar lo ocurrido y poder juzgar a alguien como el autor del asesinato del hincha blanquiazul. Hasta el momento, nadie se ha sentado en el banquillo de los acusados. Por ello, pese a que es una buena noticia la decisión tomada, Ibarrondo prefiere ser cauto: “A nivel jurídico, hace tiempo que dejamos de ser optimistas por cuestiones objetivas. Es la segunda vez que tenemos que reabrir el proceso sin haber ningún procesado. Cuando cuestiones obvias cuestan tanto trabajo jurídico, nos hace estar con los pies en la tierra. Pero de lo que no tenemos duda, y la familia lo tiene claro, es que vamos a seguir hasta el final, cueste lo que cueste, y cualquier opción que tengamos la vamos a utilizar para esclarecer los hechos”.

¿Y qué supone a nivel procesal que se vaya a tomar declaración a una nueva persona? “Supone que se revoque el auto que daba por cerrada la instrucción. Será el mismo juez el que tenga que realizar la diligencia de declaración que no se hizo en su momento. Pero no significa que haya que empezar desde el principio. Todo lo hecho ya está. Le insta a que haga esa diligencia y se tome declaración. Lo que no entendíamos es que se cerrase el caso sin tomar declaración a alguien que podía tener una información relevante”.

Se ha encendido una pequeña luz de esperanza, pero todavía el camino por recorrer es extenso. El proceso tiene sus plazos, y más en esta época, donde muchos temas se han tenido que aplazar. El trayecto es largo y está siendo tortuoso, pero los familiares y amigos de Jimmy siguen peleando porque se haga justicia y se demuestre lo que pasó ese 30 de noviembre de 2014 en Madrid.