El Fabril desciende a Tercera

No por esperado es menos doloroso. La derrota del Fabril ante el Atlético de Madrid B por 0-2 provoca el descenso del filial blanquiazul a Tercera División. Quedan cinco jornadas en las que el cuadro de Luisito no se jugará nada. Se trata de un desenlace anunciado. Desde el principio de temporada, las sensaciones no fueron buenas y el equipo siempre estuvo en la parte baja de la tabla. Empezó el curso Tito Ramallo, un técnico que volvía a su casa. Fue relevado por Sergio Pellicer, pero los resultados no mejoraron y desde el club se anunció que Carmelo del Pozo asumía la gestión del filial. Su primera decisión fue la de cambiar de entrenador. A Pellicer le sustituye Luisito, que tampoco ha podido variar la dinámica. Desde el club, empezando por el presidente Tino Fernández, se anunció que se iban a reforzar en el mes de enero, pero los fichajes tampoco han cambiado la cara a un Fabril que ha pasado de pelear por el ascenso a Segunda a descender a Tercera.

El Fabril es colista con 20 puntos, con cuatro victorias y ocho empates en 33 jornadas.