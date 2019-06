Expediente Íñigo López

El caso Íñigo López sigue teniendo episodios. Tras las declaraciones del jugador en El Mundo en las que explicaba que existía un pacto de caballeros para que el Huesca perdiese con el Nástic, el Comité de Competición inhabilitó al futbolista de manera cautelar hasta que se cierre la investigación, dejando al Dépor sin la opción de alinear el defensa. El club blanquiazul, al que no gustaron las palabras de Íñigo, y muchos menos por el momento elegido, ha decidido apartarlo de los entrenamientos. Además, ha hecho público un comunicado en el que informa de que el pasado 5 de junio le fue abierto un expediente por su implicación en el caso Oikos. Íñigo no trabajó hoy con sus compañeros y no viajará a Málaga con la expedición blanquiazul. Su contrato finaliza el 30 de junio.

José Luis Martí hizo pública la lista de convocados. Sólo se quedan en A Coruña los lesionados Vítor Silva, Krohn-Dehli y Pablo Marí, además del citado Íñigo López y Dubarbier por decisión técnica. El Dépor deberá defender el 4-2 logrado en Riazor el sábado a las 21 horas en La Rosaleda contra el Málaga. El que pase la eliminatoria jugará por un puesto en Primera División ante el ganador del cruce entre el Albacete y el Mallorca.

Aquí el comunicado oficial de la entidad gallega: https://www.rcdeportivo.es/noticia/comunicado-del-real-club-deportivo-4