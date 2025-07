El exjugador del Deportivo Dagoberto Moll, con 98 años recién cumplidos: "Yo me encuentro bien"

Dagoberto Moll (Montevideo, 1927) cumplió 98 años el sábado pasado y sigue fiel a su rutina deportiva cada mañana. "Eso lo hago para mantenerme yo. Aparte de que me gusta, me mantiene más fuerte, más activo y sí. Me mantiene bien. Yo me encuentro bien", explica el integrante de la célebre 'Orquesta Canaro' en el Deportivo de La Coruña de la década de los cincuenta.

Ante la pregunta de si el secreto de la longevidad está en la alimentación, el uruguayo contesta con un guiño: "En este caso quien tiene todos los puntos buenos es mi mujer, porque ella es la que hace la comida". Dagoberto también que continúa viendo mucho fútbol. "Sí. Yo voy al Deportivo, al palco que me invitan en todos los partidos. Y así veo también cómo es por dentro".

Desde el Deportivo, Moll fue traspasado al Fútbol Club Barcelona junto con Luis Suárez. Aún tendría años después una segunda etapa como jugador blanquiazul y, también como entrenador, se sentaría en el banquillo del club herculino. Pero asegura el exfutbolista que siempre disfrutó más sobre el verde. "La de jugador, la de jugador. A mí me gustó siempre mucho más jugar. Yo creo que se me dio bien y ahí salí para arriba".

campaña para una camiseta del deportivo en 2023

Dagoberto Moll colaboró con el Deportivo de la Coruña en la presentación de la camista 'A dé América' en el verano de 2023.