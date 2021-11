No existen los penaltis para el Deportivo

El Deportivo es líder con tres puntos de ventaja sobre el Racing de Santander. El equipo coruñés está haciendo una buena temporada, dando un rendimiento notable en la mayoría de los partidos. Son ya catorce jornadas y hay alguna estadística que llama la atención. Los penaltis no existen en los encuentros del cuadro blanquiazul. Al Deportivo no le han pitado ninguna pena máxima ni a favor ni en contra. No conocemos ni quién sería el lanzador ni cómo se comportaría Mackay en esas acciones.

Ante el Bilbao Athletic, ni plantilla ni cuerpo técnico justifican el empate con la actuación arbitral, pero sí consideran que hubo dos más que posibles penaltis en el área vasca: uno en la primera sobre Álex Bergantiños y otro en la segunda con De Camargo como protagonista: “La de William puede pitarla tranquilamente. William me dice que es penalti. Son jugadas puntuales que el árbitro dice que no es penalti y nada se puede hacer con el partido concluido”, afirmó Mackay. Más claro se mostró Víctor García: “Para mí, ha sido penalti”, en referencia a la acción del brasileño. El del capitán fue todavía con 0-0 en el marcador, una acción que podría haber cambiado el tipo de partido que se vio en Riazor.

COPA DEL REY

El equipo se centra ahora en el duelo del miércoles en Murcia ante UCAM del torneo del KO. Es eliminatoria a partido único. Borja Jiménez dará minutos a los menos habituales y a jugadores de la cantera como Peke. También se espera que tengan minutos Noel y Trilli. El siguiente compromiso de los blanquiazules en liga será el sábado. Derbi gallego en A Malata ante el Racing de Ferrol a partir de las siete de la tarde. Hasta final de año, el Dépor tiene por delante los desplazamientos a Ferrol y a León para medirse a la Cultural y recibirá en Riazor al Valladolid Promesas.