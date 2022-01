La evolución de Noel en el Deportivo

La irrupción de Noel en el primer equipo fue a base de goles. En su estreno contra el Celta B, el delantero firmó uno de los tantos de la victoria blanquiazul por 5-0. En la tercera jornada, gol al Calahorra; también vio puerta en Irún. Saliendo desde el banquillo, era el punta con mejor promedio de goles por minuto jugado. Muchas voces reclamaban su titularidad, mientras que Borja Jiménez pedía calma y tranquilidad con él para que pudiese crecer con la menor presión posible. Poco a poco, Noel está enseñando muchos más registros que el puramente goleador.

El canterano está demostrando que entiende el juego, que interpreta bien dónde tiene que ir. Ya dejó pinceladas en sus inicios, con la asistencia a William frente al Badajoz, por ejemplo. Ante el Talavera, el técnico lo sacó en un momento comprometido, ganando 1-0 y con el rival teniendo ocasiones para empatar. Noel juega bien de espaldas, se 'pelea' con los centrales y descarga el balón. En la Copa de Campeones juvenil fue una de sus grandes virtudes, pero el partido contra Osasuna en la Copa del Rey demostró que su crecimiento provoca que gane duelos también ante centrales expertos y fuertes. El domingo en Riazor también corrió bien al espacio. Uno de sus desmarques dio inicio a la conexión con Trilli que acaba con penalti a favor del Dépor tras una devolución al primer toque del atacante de Silleda.

Noel es una de las grandes perlas de Abegondo. Su evolución durante la temporada muestra que es un delantero que hace muchas cosas sobre el terreno de juego. De hecho, entienden en la ciudad deportiva que no estamos ante un goleador puro, que sus características van más allá de eso y que su rendimiento no se le podrá medir sólo por los goles que marque. Eso sería no poner en valor más aspectos de su juego.

Está creciendo y le queda mucho por evolucionar, pero a Noel lo siguen puliendo en cada entrenamiento y en cada partido para que vaya metiendo en su mochila experiencias que le valgan para mejorar y aportar en muchos aspectos del juego. En el Dépor esperan que siga de blanquiazul pero las negocaciones para su renovación no se terminan de cerrar. Mientras, el chaval intenta ser cada día un futbolista más completo.