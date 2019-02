"Estoy preocupado por las lesiones"

Natxo González está preocupado por las lesiones en el Deportivo. Para el partido del domingo frente al Granada, el técnico no podrá contar con Pedro Sánchez, Carlos Fernández, Krohn-Dehli y Vicente Gómez. "No es fácil saber el porqué de las lesiones. Estoy preocupado. Y lo que sí creo que es preocupante es que haya recaídas", indicó el técnico. Uno de los casos que más llama la atención al entrenador es el de Korhn-Dehli, con una entesopatía en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda. "Anteayer se fue andando y volvió el muletas. Mejor no decir plazos porque cada vez que hablo sube al pan".

Sobre el encuentro, el vasco tiene claro que no se trata de un partido más: "Somos rivales directos y es un partidos que no vamos a decir decisivo, no vamos a hablar de final pero sí importante, por los puntos, por el golaveraje particular. Tiene todos los ingredientes para ser un partido grande"