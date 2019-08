"Estoy convencido de que vamos a competir bien"

Quedan sólo once días para el debut liguero del Deportivo (frente al Oviedo en Riazor) y se habla más de salidas y entradas que de la competición oficial. El equipo coruñés tiene un inicio complicado, ya que después de la primera jornada, visitará al Huesca y al Rayo Vallecano, dos de los recién descendidos de Primera División. Koke Vegas, portero que ha llegado este verano del Levante, está convencido de que el grupo dará el nivel desde el principio: “Totalmente, sin ninguna duda. Estoy convencido de que vamos a competir, y bien además. El objetivo de la pretemporada es coger sensaciones, minutos y carga para competir”. Es más, cree que los vaivenes del mercado no afectan al trabajo del equipo: “Lo llevamos bien porque los que nos dedicamos a esto sabemos cómo va. Estamos acostumbrados a que el mercado esté abierto hasta finales de agosto con la competición en juego. No soy el primero ni el último que ha vivido una situación de que el último día tener que salir o llegar a algún sitio, pero seguro que vamos a competir fenomenal porque la base la estamos construyendo aquí”.

El Dépor afronta hoy su penúltimo amistoso en Luarca ante el Unionistas de Salamaca. El sábado ya será la prueba definitva en el Trofeo Teresa Herrera. Será a partir de las 21 horas contra el Betis