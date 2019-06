"En estos partidos no hay favoritos"

El Deportivo empieza el miércoles el play off de ascenso a Primera División. Recibe a las 21 horas al Málaga en Riazor, en el encuentro de ida de la primera eliminatoria. Los coruñeses terminaron la Liga sextos. Los andaluces quedaron terceros, y le han puesto la vitola de favoritos por su gran final de campeonato. Sin embargo, desde el vestuario deportivista entienden que son choques sin un claro favorito: "Para mí no hay favoritos. He jugado partidos de estos y no hay favoritos. Es verdad que el Málaga ha quedado por encima de nosotros y eso hay que valorarlo, pero tenemos que tener las orejas tiesas para saber al equipo al que nos enfrentamos", indicó Pedro Sánchez.

El centrocampista, que marcó un gol contra el Córdoba, entiende que lo vivido en Riazor el pasado sábado no fue una fiesta: "No ha habido ninguna fiesta. La fiesta debe ser dentro de dos semanas".

De cara al play off, el técnico tendrá las bajas por lesión de Vítor Silva y Krohn-Dehli