Escucha lo que opina Germán Dobarro de la goleada encajada en Irún

Es bochornoso. Es muy difícil poner paños calientes a un partido como el que perpetró el Deportivo ante el Real Unión de Irún. A mí me resultó sonrojante. Y es que una cosa es perder, y otra bien distinta es cómo pierdes. Y el Dépor fue un equipo sin alma, sin ambición, sin ilusión, sin ideas, sin fútbol, sin llegadas, sin remate, inconsistente. Un horror. Un remate a puerta en noventa minutos, desde fuera del área. Y la cosa no fue peor porque el Real Unión de Irún levantó el pie del acelerador.

Y si empiezo a mirar a los que jugaron, no salvo a ninguno. Es que ni siquiera actitud hubo. Un equipo desganado, sin fe, incapaz de ganar un duelo. Y esto me lleva a pensar si lo que falla es el entrenador. Si la plantilla no tiene nivel para más. Si esto tiene solución. Y en caso de haberla, ¿por dónde pasa? Y me pregunto también: ¿cuál es el objetivo real de este equipo?

Porque yo quiero pensar que el objetivo es el ascenso. Lo quiero pensar.

La realidad nos indica que el Dépor ha ganado tres partidos en once jornadas, que tiene catorce puntos, que es duodécimo, que está a seis puntos del play off y a siete del líder. Y tenemos solo cuatro de ventaja sobre el descenso. Es increíble. Es que no sabes qué decir, de verdad.

Luego podemos hablar también de los fichajes. Esperábamos muchísimo de algunos jugadores, que llegaron con la vitola de estrellas. Y digo nombres: Cayarga, Davo, Hugo Rama, Valcarce, ¿qué están haciendo? Yo pregunto: ¿La plantilla da solo para esto o es que el que los dirige es incapaz de sacarle rendimiento? Me hago este planteamiento porque el fútbol no solo es táctica. Es también actitud y tú al vestuario lo tienes que tener enchufado.

No sé por dónde pasa la solución y el sábado a las siete al dentista otra vez.