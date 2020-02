Esther Sullastres recupera su mejor nivel en el Depor ABANCA

Esther Sullastres fue una de las grandes protagonistas del Barcelona-Depor ABANCA de cuartos de final de la Copa de la Reina, que terminó con la victoria del equipo catalán por 1-0, gol marcado en el último minuto de la prórroga. La portera realizó grandes paradas, convirtiéndose en el último muro de contención de un sistema defensivo que funcionó a la perfección y que no claudicó hasta el minuto 119. La meta catalana llegó esta campaña a A Coruña. Fue el primer fichaje blanquiazul para el estreno en la máxima categoría. La carrera deportiva de Sullastres está marcada por una grave lesión de rodilla en el año 2018, una rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento colateral interno. Un año y siete meses sin competir, un tiempo con momentos muy duros para lograr recuperarse y volver a un nivel que le llevó a ganar una Liga y una Copa de la Reina en las filas del Barcelona en 2013 o a ser internacional absoluta en 2017. Fue precisamente en el campo de su exequipo donde cuajó un actuación estelar, un recompensa al trabajo: “Es complicado volver a competir después de un mes de pretemporada, pues imagina después de un año y siete meses. Al principio me sentía un poco perdida, sobre todo en la toma de decisión, pero estaba tranquila porque es una cosa que se puede trabajar. Aquí se puede trabajar, hay medios y gente implicada. Ahora ya me estoy sintiendo mejor e intentando dar lo máximo. Después de la lesión ya pienso más en lo colectivo que en lo individual y es algo que te quita presión”, indica Esther horas después del encuentro en el Johan Cruyff. Incluso quiso restar importancia a sus intervenciones: “Son paradas que hay que hacerlas en Primera. Incluso la doble parada, para mí, es un fallo por no blocar el primer balón. Dije, ya que es culpa mía, tengo que solucionarlo. Me sentí bien desde el calentamiento. Tuve el día. Ese día te tocan con la varita”.

Sullastres ha renovado recientemente hasta 2022. Manu Sánchez también se refirió a ella tras el encuentro: “Le dije si había vuelto al fútbol por noches como la de ayer. Tuvo una grave lesión y parecía que había desaparecido del mundo y demostró la gran portera que es”. En marzo cumplirá 27 años. En A Coruña ha iniciado la segunda etapa de su carrera profesional, una trayectoria truncada por esa grave de lesión de rodilla de la que, afortunadamente, da muestras de estar totalmente recuperada.