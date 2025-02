Esther Rey, madre de la árbitra de 13 años que denunció acoso: "Me dijo: Mamá, yo no lo voy a dejar"

En Deportes COPE Coruña hablamos con Esther Rey, la madre de Raquel, una árbitra de 13 años que vivió un episodio vergonzoso en un partido en La Torre entre el Victoria B y el Silva de prebenjamines. Esther denuncia el trato recibido por su hija. Así nos relató lo ocurrido: “Como a los cinco minutos, pita una falta en el centro del campo. El delegado del Victoria invade el terreno de juego unos seis metros gritando 'pero qué pitas', y más barbaridades. Yo pensé que la iba a agredir. Se dio la vuelta y, a partir de ahí, el banquillo del Silva, donde había cuatro adultos,. Empezaron a discutir todas las acciones. Mi hija solo se acerba a la banda en el descanso entre partes y venía hasta a mi y me decía que tenía miedo de acercarse a la banda. La actitud de los banquillos se contagió a la grada. Yo le decía que se fuese, que dijese que se encontraba mal pero ella decía 'yo lo acabo, mamá'. Al llegar al vestuario, se echó a llorar”

RAQUEL QUIERE SEGUIR ARBITRANDO

“Raquel está bien. Es una niña fuerte. Me dijo 'Mamá, yo no lo voy a dejar. Esto es como a los niños que les hacen bullying en el colegio y se acaban yendo del colegio. Los que se van a tener que son los que me hicieron lo que me hicieron en el campo de La Torre”

“El domingo, al día siguiente, tenía asignado otro partido. Fuimos mi marido y yo y delicioso. Raquel va sonriendo. La felicitaron al final...una maravilla. Es probable que lo que le pasó a Raquel sea la excepción pero no se puede permitir”

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN GALLEGA

El presidente, Pablo Prieto, se puso en contacto con Esther: “Me llamó para preocuparse por Raquel y decirme que esto no iba a quedar así. Esta mañana me han enviado el comunicado. Palabras bonitas pero quiero ver las sanciones y ver que esa intención del comunicado se materializa”

COMUNICADOS DE LOS EQUIPOS

Tanto el Victoria como el Silva han hecho públicos sendos comunicados hablando de lo ocurrido. Los equipos muestran su apoyo y solidaridad con Raquel e investigarán lo ocurrido para tomar las medidas que sean pertinentes.