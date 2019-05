"Estaremos atentos para que se mantenga la prudencia financiera"

“Nosotros en elecciones no opinamos, nos mantenemos ajenos”. Juan Carlos Escotet, presidente de ABANCA, principal acreedor del Deportivo, no ha querido dar su apoyo público a ninguno de los candidatos a la presidencia del club coruñés. El 28 de mayo será la Junta de Accionistas la que determine quién es el sustituto de Tino Fernández. Escotet no da nombres, pero sí opinó sobre el camino que debe seguir el nuevo presidente en materia económica: “Lo que nos interesa y sobre lo que estaremos atentos es que la prudencia financiera se mantenga y que se logren nuevos triunfos deportivos”. Escotet y Tino Fernández firmaron un acuerdo en junio 2017 por el cual ABANCA concedía un crédito al Dépor de 45 millones de euros para poder liquidar la deuda privilegiada que tenía la entidad con Hacienda. Escotet alabó la figura de aún presidente: “Creemos que la gestión desde el punto de vista financiero fue impecable”.

Escotet seguirá el proceso electora con interés como principal acreedor y porque entiende que “el Deportivo es un emblema de la sociedad coruñesa y nos interesa preservar su estabilidad y asegurar su continuidad”