Llegan las diez últimas jornadas, la fase decisiva de la Liga, ese tramo donde se deciden los objetivos. El Deportivo está en play off, a cuatro puntos del ascenso directo. Natxo González cree que todavía hay tiempo de regresar a Primera a primeros de junio, cuando termina la liga regular: "Estamos en la pomada. Me gustaría tener cuatro on cinco puntos más pero estamos entre los mejores y con todas las opciones intactas. Vamos a volver a nuestra mejor versión, tendremos de nuevo esa dinámica positiva". Los blanquiazules acumulan seis partidos sin ganar. El técnico dio un toque de atención a sus laterales, una demarcación que es importante en su sistema porque deben dar profundidad al equipo: "Tenemos un margen de mejora importante porque nos tienen que dar mucho y no nos están dando el mínimo".

Natxo González citó a 19 jugadores. Tiene las bajas de Bergantiños por sanción y de Krohn-Dehli por lesión. Regresa Edu Expósito después de dos jornadas fuera por su expulsión ante Las Palmas. A pesar de que Bergantiños no puede jugar, el preparador vasco volvió a descartar a Pedro Mosquera.