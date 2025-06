Especial 30 años de la Copa del Rey, el primer título del Deportivo

Tal día como hoy, 27 de junio, pero de 1995, el Deportivo lograba su primer título oficial. Fue la Copa del Rey, la famosa Copa de las dos finales. El partido ante el Valencia en el Santiago Bernabéu se tuvo que suspender en el minuto 80 por la tromba de agua que estaba cayendo en Madrid. El césped estaba impracticable y García Aranda mandó a los jugadores a los vestuarios con empate a uno en el marcador.

EL GOL DE ALFREDO

Tres días después, el partido se reanudó. Muchos daban por hecho que el duelo se iba a la prórroga, pero apareció la cabeza de Alfredo Santaelena: "Tuve la suerte de meter esa cabeza y sirvió para lograr ese primer título. Muy orgulloso. Fui al Dépor encantado, a un club que estaba creciendo y tuve esa suerte"

LA FRASE DE LIAÑO

El SuperDépor venía de perder la Liga un año antes ante el mismo rival en el famoso penalti de Djukic. El Valencia no se jugaba nada, empató en Riazor y el título se lo llevó el Barcelona. "Arriero somos y en el camino nos encontraremos", dijo en ese momento Paco Liaño. Trece meses después, el Dépor le ganaba la Copa al cuadro ché: "Cuando le dije no pensaba que el destino nos iba a plantar tan pronto. Anda que no nos costó. No fue nada fácil pasar esos tres días en Madrid que no estaban planificados. Nunca me podré olvidar de la gente, de esa gente que fue el sábado y se fueron empapados y con incertidumbre y regresaron el martes. Fue impresionante"

LA PROMESA CON CLAUDIO

Claudio Barragán y Alfredo era compañeros de habitación. Esa Copa provocó un cambio de look. "Nos pusimos un pendiente, nos lo pusimos en el Bernabéu porque lo habíamos prometido. Fueron momentos inolvidables", cuenta Alfredo