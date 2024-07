Escotet destaca su compromiso y asegura que no será un presidente "con deseos de figuración"

Juan Carlos Escotet Rodríguez, próximo presidente del Deportivo de La Coruña, tralada su primer mensaje desde el anuncio oficial de que en las próximas semanas pasará a ser la cabeza visible del club, una vez se formalice la salida de Álvaro García Diéguez. El máximo accionista de ABANCA destaca "el compromiso con la ciudad y el escudo" como principal motivo para asumir la compra y las riendas de un cub cuya "afición que pase lo que pase siempre es de Primera".

Escotet no será un presidente "con deseos de figuración". "La verdad es que yo soy un presidente un poco raro. La gente asocia presidencia con deseos de figuración y en mi caso es exactamente todo lo contrario. Quien me conoce sabe que yo no voy a ser un presidente que se queda en el palco, no seré un presidente de alto perfil y protagonismo. Por el contrario. Mi único deseo es aportar mi experiencia y asegurar el éxito del club a largo plazo". "Entiendo que mi función es ayudar a formar al talento joven y asegurar el desarrollo de las capacidades que permitan mantener al club en las máximas categorías del fútbol profesional español y europeo", añade el máximo mandatario deportivista.

Ante la pregunta de si es un negocio o un sentimiento, el próximo presidente del club herculino afirma que "sin discusión, el Dépor es un sentimiento". "Cualquier analista económico habría desaconsejado la compra de un equipo que en ese momento estaba en un complejo concurso de acreedores y en una pésima situación deportiva. Pero lo hicimos por compromiso con esta ciudad y este escudo".

Escotet le pide a la parroquia deportivista "que confíe" y reitera su compromiso con la entidad blanquiazul. "Nuestro compromiso con el equipo es profundo y a largo plazo. Amamos este Club y estamos completamente dedicados a construir un futuro sostenible y de éxito".

"Entendemos la enorme responsabilidad que tenemos con la afición y con la ciudad. Siempre tendremos en cuenta todas las opiniones para el desarrollo de nuestra estrategia. El Dépor no se comprende si no se conoce bien a esa afición que pase lo que pase siempre es de Primera", añade sobre una intensa e inagotable hinchada que le gustaría "que sepa cuánto valoramos ese apoyo y esa lealtad".

"Vamos a trabajar con ahínco y sin descanso para devolver al Deportivo lo antes posible al lugar que se merece. No solamente a Primera División sino también, porqué no, volver al fútbol europeo", destaca Escotet, que también quiso recordar que "hemos logrado logros financieros, como salir del concurso de acreedores, que prácticamente nos llevó a la quiebra, 24 años antes de lo previsto. Esto nos abre una nueva ruta ilusionante, con un proyecto de futuro solvente, sostenible y a largo plazo".