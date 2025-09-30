Escotet anuncia que el campo principal del Depor Training Center llevará el nombre de Arsenio Iglesias
El presidente del club lo anunció en la presentación de la gran reforma que se ha hecho en la ciudad deportiva
El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, anunció que el campo principal del Depor Training Center llevará el nombre de Arsenio Iglesias: "Anunciamos algo que nos emociona. El campo principal llevará el nombre de Arsenio Iglesias. Porque Arsenio fue y seguirá siendo el alma de este club. Representa nuestra esencia: honestidad, esfuerzo, humildad y visión colectiva Nos enseñó que le verdadero éxito nace del compromiso con una idea y una forma de ver el fútbol. Que cada joven que pise ese césped sepa que camino por un legado que llevó al Dépor a lo más alto sin perder sus raíces
DISCURSO DEL PRESIDENTE
