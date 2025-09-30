COPE
Podcasts
Deportes Coruña
Deportes Coruña

Escotet anuncia que el campo principal del Depor Training Center llevará el nombre de Arsenio Iglesias

El presidente del club lo anunció en la presentación de la gran reforma que se ha hecho en la ciudad deportiva

Escotet

Escotet

Deportes COPE Coruña

Coruña - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, anunció que el campo principal del Depor Training Center llevará el nombre de Arsenio Iglesias: "Anunciamos algo que nos emociona. El campo principal llevará el nombre de Arsenio Iglesias. Porque Arsenio fue y seguirá siendo el alma de este club. Representa nuestra esencia: honestidad, esfuerzo, humildad y visión colectiva Nos enseñó que le verdadero éxito nace del compromiso con una idea y una forma de ver el fútbol. Que cada joven que pise ese césped sepa que camino por un legado que llevó al Dépor a lo más alto sin perder sus raíces

DISCURSO DEL PRESIDENTE

Juan Carlos Escotet
00:00
Descargar
Escotet
00:00

Escotet anuncia que el campo principal del DTC se llamará Arsenio Iglesias

Temas relacionados

Lo último

La Linterna

La Linterna

Con Ángel Expósito

Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 30 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking