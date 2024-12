Epifanio, sobre la salida de Figueroa del Leyma Coruña: “Los jugadores tienen que entender que se necesita paciencia”

Diego Epifanio compareció en la previa del Leyma Coruña-Bilbao Basket de mañana a las 18.00 horas en El Coliseum. Antes de analizar las claves del encuentro, el técnico habló de la salida de L.J. Figuero del club naranja. “L.J. pidió salir el día 24 al mediodía, después del entrenamiento. Sus agentes ya vinieron con una propuesta de salida. Desde el primer momento que vino a este proyecto le hemos querido ayudar. Mi valoración sobre este asunto es que a veces se critica a los proyectos de que tienen poca paciencia. Creo que nosotros hemos demostrado que teníamos mucha fe en poder seguir ayudando a L.J. Los jugadores tienen que entender que, cuando vienen nuevos a esta Liga, se necesita paciencia, de adaptación y a veces los jguadores, los entornos, no entienden eso. Necesitan un rendimiento más inmediato”, comentó en la sala de prensa del Coliseum.

El entrenador burgalés confesó, además, que el Leyma Coruña dejó pasar la oportunidad de incorporar a un jugador hace pocos días. “El 21 dejamos pasar una opción de fichar a un jugador porque seguíamos creyendo en L.J. y entendíamos que incorporar a ese perfil de jugador iba a transmitir quizás algún miedo o inseguridad que no queríamos transmitir a L.J. Le ha costado un poco adaptarse a normas, a la Liga, a entender situaciones que se han ido dando en el día a día y que a él por sus circunstancias, porque a veces las expectativas pesan mucho. Ahora ya no forma parte de nosotros. Creo que hemos hecho todo lo posible y creo que él también ha sufrido porque su adaptación no era como él pensaba. Ahora tenemos que afrontar un partido sin él”.

partido contra bilbao basket

El Leyma Coruña recibe mañana a las 18:00 horas en el Coliseum a un rival directo en la lucha por la permanencia como Bilbao Basket. Los dos equipos están con cuatro victorias en su casillero. Además de la salida de Figueroa, Epifanio sigue teniendo las bajas de Augusto Lima y Phil Scrubb. "Estamos los que podemos y con eso tenemos que luchar. El equipo está muy concienciado. Evidentemente cuando sale una persona del vestuario, en una situación como esta, con dos jugadores lesionados, es un percance o una situación más difícil de afrontar. Con los que estemos vamos a preparar el partido de la mejor manera posible, focalizando mucho en cómo podemos preparar el partido contra Bilbao".

Somos lo que somos y ahora necesitamos a todo el mundo, que el Coliseum esté a tope con nosotros" Diego Epifanio Entrenador del Leyma Coruña

"estamos en una situación difícil como grupo"

Preguntado por si el encuentro contra el club vasco tiene valor doble, el entrenador naranja contestó: "No es que tenga valor doble solo por lo que dice la clasificación. Tiene un valor porque nosotros ahora estamos en una situación como grupo difícil. Venimos de perder un partido en el que hemos valorado más que el rival, en un partido en el que hemos hecho muchas cosas bien y ellos han tenido un acierto extraordinario. Vamos a ver si nos levantamos y seguimos haciendo cosas bien. Nosotros tenemos que ser conscientes. Somos lo que somos y ahora necesitamos de todo el mundo. Necesitamos que el Coliseum esté a tope con nosotros, ahora que hemos entendido los Vips que necesitamos que estén sentados antes del inicio del tercer cuarto. Necesitamos de todos y ahroa que somos menos en el vestuario, necesitamos más apoyo de nuestra gente y a ver si somos capaces de hacer un fortín del Coliseum".