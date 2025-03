Epifanio, sobre el Leyma Coruña-Girona: “Es un partido en el que necesitamos a todo el mundo”

Diego Epifanio compareció en la previa de la visita de Bàsquet Girona al Coliseum este sábado a las 20:45 horas. Con el Leyma Coruña como colista y a tres victorias de la salvación, el equipo naranja necesita un triunfo ante los de Moncho Fernández para mantener cierta esperanza, ya que reduciría a dos la distancia con la salvación y con el average a su favor. "Es un partido en el que necesitamos a todo el mundo, a los que piensan que no lo hemos hecho bien, a los que piensan que están viviendo un sueño y que merecieron la pena los esfuerzos que se han hecho hasta ahora. A todos, a todos. Y que el pabellón desde el primer segundo esté como el día de Lleida. Que cuando salgan los jugadores se enchufen con la energía que tuvimos el día de Lleida", comentó.

El entrenador naranja aspira a que sus jugadores puedan saltar a la cancha liberados de la presión clasificatoria. "Cuando eres un profesional del baloncesto, el balón pesa mucho más y a veces es muy dificil y la confianza es muy importante para hacer cualquier cosa en la vida. Cuanto antes aceptemos nuestra situación, y antes podamos sacar nuestra mejor versión como equipo, competiremos mejor. Es muy dificil. Quedan diez partidos, no vamos a engañar a nadie, pero nosotros no vamos a pensar en dónde está la meta. Tenemos que pensar que en esta etapa lo mejor es hacer el mejor partido posible para competir con un equipo que viene en excelente estado de forma".

la afición naranja

"Para nosotros es muy importante el partido porque una derrota nos alejaría más a un equipo al que le tenemos ganado el average en su casa. Todos somos conscientes dentro del club, en el vestuario y los aficionados saben y sabemos de la importancia del partido del sábado. Nosotros no podemos mirar para atrás, tenemos que mirar para adelante, hay que preparar lo mejor posible este partido. Ser muy profesionales y creo que en eso tenemos la suerte de contar con grandes profesionales y grandes personas y que saben lo importante del partido del sábado y de que el proyecto se mantenga en la categoría. Esto ha costado mucho a todos. Y todos tenemos que hacer lo máximo por mantenerlo y, claro que si miramos para atrás, serán innumerables los errores que hemos cometido, pero hay que borrar de nuestra mente cualquier situación mala y trabajar al máximo nivel de todas nuestras posibilidades. Y ahí, vamos a necesitar el apoyo de nuestra aficion, que siempre lo hemos tenido, creo que es un ejemplo, son la envidia de muchos pabellones".

OPORTUNIDAD PARA SEGUIR CREYENDO

"Esto es siempre por qué parte del libro vayas. Esto para nosotros fue un sueño y tenía que ser una temporada de disfrutar y no lo estamos haciendo mucho. Pero también es verdad que es una oportunidad ahora para seguir creyendo, para estar unidos, para demostrar a todo el mundo que aún tenemos capacidad de reacción. Las matemáticas dicen que estamos ahí. Eso sí. No es fácil. Es evidente que no dependemos de nosotros mismos. Eso sí que es verdad. Pero vamos a hacer lo máximo para llegar al final con opciones de mantener la categoría".