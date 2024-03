Epifanio, Leyma Coruna: "La mala suerte es que soy un p*** inútil y no sé cómo ganarles en mi casa"

Diego Epifanio, entrenador del Leyma Coruña, felicitó a Gipuzkoa Basquet por la victoria lograda este martes en el Palacio de los Deportes de Riazor y se mostró muy expresivo a la hora de valorar los motivos de la derrota de los suyos (67-84). “Nosotros somos el Basquet Coruña, que a nadie se le olvide, para lo bueno y para lo malo. Y no creo que hoy hayamos perdido por la presión. Gipuzkoa ha hecho lo que tenía que hacer contra nosotros y le ha salido bien. Tenemos la mala suerte de que yo soy un puto inútil y no sé cómo hacer a mi equipo ganar a este equipo en mi casa. Porque cuando vamos allí les hemos ganado. Pero aquí no sé por qué nos hemos sentido muy incómodos".

El técnico del equipo coruñés también destacó el planteamiento de su homólogo en el banquillo del equipo vasco, Mikel Odriozola. "Enhorabuena al planteamiento de Mikel, porque hay que echarle muchos huevos para venir al equipo que más mete de la Liga y dejarte tirar. Les ha salido muy bien y nosotros nos hemos sentido muy incómodos".

La racha se queda en doce triunfos

Con esta derrota, el Basquet Coruña rompe una racha de doce victorias consecutivas pero se mantiene en el liderato de la LEB ORO, aunque con solo una victoria de margen y el 'basketaverage' sobre Estudiantes. "Ya está. Nosotros somos Basquet Coruña, con las cosas buenas y las cosas malas. Y olvidarnos de lo demás, del ruido, doce está muy bien y a ver si ahora volvemos a la senda de la victoria cuanto antes". El próximo duelo del conjunto naranja será el sábado a las 19:00 horas, con la visita al Fuenlabrada.





















