Epi, feliz en El Coliseum, pero con ganas de ir a más: “Hay que tomar decisiones para que esto sea mejor”

El Leyma Coruña ha trasladado en los últimos días sus entrenamientos a la Polideportiva de Riazor por causa del concierto de Bryan Adams de este sábado en el Coliseum. Con motivo de la rueda de prensa previa a la visita al Granada de mañana a las 18.00 horas, Diego Epifanio habló también de los condicionantes para las sesiones de trabajo. "Seguro que todos los equipos tienen problemas. Yo sé los míos y los de mi equipo. Desde el primer día hemos dicho que en el Coliseum estamos muy a gusto porque tenemos una instalación que está muy buen dotada para nuestro día a día. Cuando tenemos que salir de allí, creo que hay muy buena predisposición por parte de todos, primero de los jugadores, que su actitud está siendo muy buena, pero es verdad que la realidad del día a día es peor. Tenemos que entrenar en una pista, que evidentemente el suelo de la 'poli' dos está mejor que el del Palacio a nivel de dureza. Eso es clarísimo. Por eso no entrenamientos ahora en el Palacio y hemos pedido entrenar en la poli. Pero el día a día es peor", reconoció el entrenador.

Considera Epifanio que se deben buscar maneras para solucionar estos inconvenientes. "El esfuerzo que han hecho tanto el club como las instituciones para que se vea el espectáculo que se puede ver en el Coliseum cada jornada aquí, ahora estamos en un momento en el que hay que tomar decisiones para que esto sea mejor, para que el equipo entrene mejor y que las condiciones del día a día sean mejores. Porque la diferencia entre lo que fuimos y lo que somos ahora únicamente es que los chicos, los jugadores, el área deportiva consiguió estar en esta categoría. Y hay que hacer todo lo máximo por intentar que sigamos en esta categoría y para eso hay que hacer que nuestro día a día sea bueno. No digo ni que el club no esté poniendo todo de su parte ni que las instituciones no estén ayudando en todo, pero sí que es verdad que hay que buscar una manera en la que los jugadores el día a día sea mejor".

Actualmente el calendario de conciertos del Coliseum implica que haya varias semanas que los entrenamientos deban cambiar de ubicación. "Hay que mejorar lo que tenemos. Igual que hemos mejorado una instalación para nuestros aficionados, que no tiene nada que ver. Pues ahora vamos a intentar que sea así todo en todos los sentidos, para el aficionado, para los profesionales que vais allí una vez cada diecisiete días y para nosotros que trabajamos todos los días. Esa es la idea. A lo mejor no somos capaces de hacerlo este año. El club no tiene capacidad, el Ayuntamiento no tiene capacidad o pedimos mucho, no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que tenemos que ir en esa línea de mejorar eso. Pero esto no puede ocupar las ruedas de prensa de Epi todos los días diez minutos. Pero los más afectados son los jugadores y, a día de hoy, son los que más predisposición están poniendo. No creo que nos tenga que afectar el ruido, pero sí es verdad que yo como entrenador tengo que defender lo mejor para el vestuario y es lo que hago aquí, off de record, en el club y cuando tengo la suerte de hablar con alguien con capacidad para tomar decisiones".

la búsqueda de presidente

Tras el anuncio de la dimisión de Roberto Cibeira como presidente el pasado 2 de octubre, el Leyma Coruña todavía no tiene un candidato para sucederle en el cargo y la junta que estaba inicialmente prevista para finales de noviembre, se ha trasladado como mínimo a diciembre. "Siempre digo que hay que ocuparse de lo que puedes controlar. Yo ya anuncié que para mí era un duro golpe y que si saliésemos en bolsa, nos hubiésemos desplomado seguro. Pero estoy convencido de que en eso el club está tomando las mejores decisiones".