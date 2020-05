El entrenador del Barcelona se disculpa con el Liceo

El entrenador del Barcelona, Edu Castro, ha pedido disculpas al Liceo a través de Twitter, tras sus declaraciones en el diario Mundo Deportivo publicadas en el día de hoy. A raíz de la decisión de la Federación Española de Patinaje de dar por finalizada la OK Liga, con el equipo catalán como campeón, el técnico del cuadro blaugrana ha señalado en una entrevista en este periódico que habría deseado que el Liceo le hubiese felicitado por el título. “Entiendo las quejas, como entendería que nos hubieran felicitado, no hubiera estado de más. Si alguien merecía el título de la OK Liga éramos nosotros, consiguiendo récord histórico de 24 victorias seguidas, ganamos al Liceo en el Palau (9-3). Se pueden quejar pero la realidad es la que es. Había argumentos sólidos para darnos el título a nosotros y creo que fue justo. La rivalidad es buena”, señaló en Mundo Deportivo.

Tras estas declaraciones, el club verdiblanco quiso contestar a través de su perfil oficial de Twitter para indicar que el entrenador gallego del Barcelona estaba equivocado. El equipo coruñés volvió a publicar esta mañana un comunicado que ya había emitido el pasado 2 de mayo y en el que, entre otros puntos, incluía una felicitación para los culés por su título. “El Deportivo Liceo felicita al Fútbol Club Barcelona por el título de la OK Liga, y confía en que, por el bien del hockey sobre patines, la decisión acatada sirva al menos para abrir una profunda y amplia reflexión”. Además de esta publicación, el equipo verdiblanco añadía el hashtag #Respeto.

������



��P5. Comunicado de prensa del 2-5-2020



“El Deportivo Liceo felicita al Fútbol Club Barcelona por el título de OkLiga, y confía en que, por el bien del hockey sobre patines, la decisión acatada sirva al menos para abrir una profunda y amplia reflexión....”#Valorespic.twitter.com/1ozj1BGsep — Hockey Club Liceo (@HockeyclubLICEO) May 25, 2020

Horas después, Edu Castro pidió perdón al Liceo con las siguientes palabras: "Disculpas al Liceo por no tener presente el último punto del comunicado. Ojalá se hubiera podido disputar el play off. Un abrazo".