Christian Santos es un hombre nuevo. Así lo han explicado Natxo González, Carmelo del Pozo y el propio atacante venezolano en sus últimas comparecencias. Tras sufrir en el comienzo de liga, el trabajo con un 'coach' le ha ayudado a afrontar las cosas de forma diferente. Hoy ha sido el protagonista en Deportes Cope Coruña y ha explicado lo que ha cambiado en él. “Es una cosa muy simple si lo analizas bien, pero a la vez también es difícil de comprender porque en el fútbol solemos competir mucho contra los propios compañeros, nos exigen mucho que hagamos las cosas bien y, cuando tu tienes unas expectativas y por cualquier cosa no se te están cumpliendo, el jugador suele entrar en ansiedad, infelicidad porque las cosas no salen. A mí me ha pasado varias veces y esta vez tuve la suerte de que este 'coach' me llegó. Fue por casualidad, un amigo me lo presentó y tuve esa suerte, me aclaró ciertas cosas y ahora veo estas situaciones diferente. Entiendo a mis compañeros, al míster, sus estados y emociones y yo trato de reaccionar de una manera para que todos estemos felices, que yo esté feliz y el equipo esté feliz”, comentó.

El ariete explicó también que es importante vivir “en armonía”. “Yo creo que es un resultado de convivir, de entender a mis compañeros, al grupo, al entorno en el que vivo. Si entras en armonía con lo que te rodea es como fluir, es como agarrar la ola”.