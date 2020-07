Enfado del Deportivo por el penalti de Tenerife

El Deportivo, y el deportivismo en general, mostró su enfado por la decisión del colegiado Ortiz Arias de señalar penalti a favor del Tenerife en la acción entre Mujaid y Joselu. “Es una acción defensiva clara y no hay nada irregular. Lo que me molesta un poco es que hay que tener cierta humildad para pedir él ir a ver el VAR, que me parece una herramienta maravillosa”, dijo Fernando Vázquez.

El técnico no fue el único que se quejó del penalti. El propio Dépor, en la crónica de su página web, lo califica de “inexistente”. “El colegiado se dejó engañar por los gestos de dolor del jugador local e indicó el punto de penalti”, añaden.

También el capitán, Álex Bergantiños, considera que se están excediendo y que prácticamente no puede existir ningún contacto porque corres el riesgo de que te señalen los once metros: “Ha subido la cantidad de penaltis una barbaridad. Más en Segunda, porque se pita cualquier cosa. Hay que controlarlo porque se les está yendo de las manos”, reflexionó el coruñés, que también se quejó de las formas de Ortiz Arias: “Es un árbitro cuya actitud en el campo no es la mejor”.

La afición, a través de las redes sociales, también mostró su malestar por un arbitraje que, además de ese penalti, se saldó con las expulsiones del doctor Carlos Lariño y de Fernando Vázquez, que no podrá dirigir al equipo desde la banda el domingo en el partido que el Dépor disputará en Riazor contra el Huesca.

Acta del partido:

En el minuto 84 el técnico Vazquez Pena, Fernando fue expulsado por el siguiente motivo: Dirigirse de forma ostensible, a viva voz, con los brazos en alto, desde su área técnica y de forma reiterada después de haber sido previamente advertido en los siguientes términos:! No lo ves, pero es que no lo ves!

En el minuto 84 el técnico Lariño Calviño, Carlos fue expulsado por el siguiente motivo: Protestar de forma ostensible, a viva voz, con los brazos en alto desde su área técnica y reiteradamente después de haber sido previamente advertido